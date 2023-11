Lew uciekł z cyrku! Przez siedem godzin terroryzował miasto. Zwierz pojmany! [GALERIA]

Co na to ukochany?

Lew uciekł z cyrku i biegał po ulicach! Horror we Włoszech w miasteczku pod Rzymem. Zwierz został już złapany

Lew uciekł z cyrku i biegał wolno po ulicach pod Rzymem! Całe Włochy żyją teraz szokującymi zdarzeniami, które rozegrały się w spokojnym dotąd miasteczku Ladispoli. Do liczącej sobie około 40 000 mieszkańców miejscowości przyjechał cyrk Rony Roller. Niestety, jedną z atrakcji był występ z udziałem żywego lwa. Coś jednak poszło zdecydowanie źle i zwierz imieniem Kimba zamiast na scenę, wskoczył na ulicę i czmychnął. Zaszokowani mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia, widząc dorodnego lwa z grzywą chodzącego po Ladispoli. Wezwano policję. Obława trwała długich siedem godzin, dwie kolejne próby złapania śmiertelnie niebezpiecznego drapieżnika zakończyły się niepowodzeniem. Na szczęscie trzecia się powiodła. Lew został uśpiony i wywieziony w bezpieczne miejsce, trafi z powrotem w ręce cyrkowców. Teraz nie brak niewygodnych pytań kierowanych do władz. Burmistrz miasta Alessandro Grando odpowiada na Facebooku, że prawo nie pozwala mu zabronić przyjazdu do miasta cyrku ze zwierzętami, wyraża jednak nadzieję, że to niebezpieczne zdarzenie skłoni prawodawców do działań, które zakończą wykorzystywanie żywych stworzeń w przedstawieniach.

Podobne zdarzenie miało miejsce w Warszawie w latach 90. Wtedy skończyło się tragicznie

Być może niektórzy pamiętają, że do identycznego incydentu doszło ćwierć wieku temu w Polsce, na warszawskiej Białołęce. Tam lew także uciekł z cyrku, który poprzedniego dnia rozstawił się na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Światowida w miejscu, gdzie dziś jest sklep Lidl. Lew chodził po ulicach i parkingach. Wtedy mało kto miał jeszcze telefon komórkowy, więc nie ma zbyt wielu nagrań tej sytuacji, ale zwierz między samochodami i blokami został uwieczniony przez telewizyjne kamery. Niestety, to zdarzenie zakończyło się tragicznie, bo podczas obławy na lwa przypadkiem zastrzelono weterynarza. Wydarzyło się to blisko miejsca, gdzie rozstawił się cyrk.

Sonda Czy byłeś kiedyś w cyrku? Tak Nie Nie pamiętam

Escaped circus lion terrorizes seaside town in Italy, sends residents into panic https://t.co/MCG8TX0qUS pic.twitter.com/JkGvIv4HJn— New York Post (@nypost) November 13, 2023

Quiz o zwierzętach z Afryki. Oglądałeś Króla lwa? Sprawdź szóste pytanie! Pytanie 1 z 10 Który ze słoni jest większy? Słoń afrykański Słoń indyjski Dalej