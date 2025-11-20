Lotnisko zamknięte! Natychmiastowa decyzja na widok balonów z Białorusi. "Atak hybrydowy"

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-20 19:36

W czwartek (20 listopada) z powodu pojawienia się na radarze nadlatujących z Białorusi balonów, zamknięte zostało lotnisko w Wilnie. Informację przekazało litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Lotnisko w Wilnie zamknięte! Białoruskie balony paraliżują ruch lotniczy, Litwa oskarża Łukaszenkę o "atak hybrydowy"

Według władz Litwy balony są ekspediowane przez osoby przemycające papierosy, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to „atak hybrydowy”.

Białoruskie balony, czyli cicha wojna na granicy Litwy

W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z Białorusi. Zostały one jednak ponownie otwarte w czwartek (20 czwartek). W ostatnich tygodniach doniesień o zaburzaniu ruchu powietrznego było mniej.

Będą sankcje UE na Białoruś?

W październiku szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć na Białoruś kolejne sankcje, jeśli ta nie skończy ze swoimi „hybrydowymi działaniami” przeciw Litwie. - Wtargnięcia balonów w litewską przestrzeń powietrzną grożą destabilizacją państwa UE - zaznaczyła Kallas.

