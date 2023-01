Lottie Moss znalazła miłość! Strażak pokochał modelkę z tatuażem na twarzy

To szok, na co pozwala technologia deep fake! Gwiazdy wystąpią w serialu, choć o tym nie wiedzą

Lottie Moss pokazała chłopaka! 25-letni strażak zawładnął sercem gorącej modelki

Ona jest lubującą się w nagich skandalach modelką, on również pozuje do zdjęć i chodzi po wybiegach, ale także służy w ochotniczej straży pożarnej, ma więc szanse na ujarzmienie gorącej Lottie Moss! Siostra sławnej Kate Moss nie kryje już swojej miłości. Ujawniła na Instagramie, że spotyka się z Danielem Steelem (25 l.) z australijskiego Perth. Pokazała wspólną romatyczną fotkę, a także krótką relację z randki w hotelowym pokoju, podczas której podłoga i łóżko Lottie zostały dosłownie obsypane płatkami róż. Wygląda na to, że nowa miłość Lottie nie ma nic przeciwko jej szaleństwom ani tatuażowi na twarzy, z którym niedawno obudziła się gwiazdka po zakrapianej imprezie. Może to dlatego, ze tatuaż ten to napis "lover", czyli "kochanek".

Lottie Moss szaleje. Obudziła się z tatuażem na twarzy i zaatakowała Kate Moss

Niedawno Lottie Moss ogłosiła, że jest dumna z tego, iż pokazuje goliznę za pieniądze. "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie" - napisała w sieci. 25-latka przegoniła już Kate Moss pod względem skandali. Niedawno obudziła się po imprezie z tatuażem na twarzy. Znajomi wytatuowali pijanej do nieprzytomności gwiazdce słowo "Lover" na policzku... Ostatnio Lottie zaatakowała także Kate Moss. "Wiem, że zaczynałam z bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jestem siostrą kogoś bardzo sławnego. Ale wierzcie mi lub nie, ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała" - ogłosiła Lottie Moss na Instagramie.

