Łukaszenka szuka ratunku w Chinach? Dyktator przyleciał do Pekinu!

Aleksandr Łukaszenka jest w Chinach. Poparł "plan pokojowy Chin". Jest porozumienie między Pekinem a Mińskiem

Od wybuchu wojny na Ukrainie Białoruś i Chiny mają ze sobą coś wspólnego - starają się dać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Aleksandr Łukaszenka co prawda udostępnia swoje terytorium Rosji do ataków na Ukrainę i wspiera Putina w wystąpieniach, ale stara się, jak może, by nie ulec naciskom i nie brać bezpośredniego udziału w konflikcie. Tymczasem Chiny utrzymują, że są neutralne, choć konsekwentnie i celowo nie nazywają wojny wojną, a według wywiadu USA poważnie rozważają rozbrajanie Rosji, czemu Pekin zaprzecza. Ostatnio Chiny ułożyły też 12-punktowy plan pokojowy, w którym żądają m.in. zdjęcia sankcji nałożonych na Rosję. Co tak naprawdę planują Chiny? Każdy chciałby to wiedzieć. Podobnie jak to, o czym rozmawiał Xi Jinping z Aleksandrem Łukaszenką, który jest teraz w Pekinie. Wizyta skończy się dziś, w czwartek 2 marca.

Chiny i Białoruś podpisały dokument o współpracy. "Wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę"

Dyktator szuka wsparcia w Chinach wystraszony perspektywą utraty władzy i naciskami Putina, a może był tylko pośrednikiem między rosyjskim dyktatorem a chińskim prezydentem? W każdym razie obaj panowie podpisali już wspólne oświadczenie o rozwoju "wszechstronnego partnerstwa na każdą pogodę" w obliczu "kryzysu ukraińskiego". Chiny podkreśliły, że są za negocjacjami i pokojem. "Musimy dążyć w kierunku politycznego rozwiązania, odrzucić wszelkie myślenie zimnowojenne, szanować prawowite obawy o bezpieczeństwo wszystkich państw oraz budować zrównoważoną, skuteczną i trwałą architekturę bezpieczeństwa w Europie" – powiedział Xi Jinping. Jak dodał, Chiny i Białoruś powinny wspierać się "w ochronie własnych interesów, sprzeciwie wobec ingerencji obcych sił w ich wewnętrzne sprawy oraz ochronie suwerenności i bezpieczeństwa politycznego".

“The only way that Xi would bother to meet with Lukashenka right now would be because something larger is at stake for Beijing and it likely has to do with the war in Ukraine," says one analyst.https://t.co/s6Vu4D6KC4— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 28, 2023

