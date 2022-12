Pilna wizyta Władimira Putina na Białorusi! Szykuje się nowy rozdział wojny?

Władimir Putin jedzie na Białoruś. Tajemnicze spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką. Białoruska armia włączy się do wojny na Ukrainie?

Władimir Putin coś knuje? Rosyjski dyktator dopiero co wziął udział w ważnej naradzie ze swoimi dowódcami wojskowymi, a teraz poinformowano, że wybiera się z pilną wizytą na Białoruś. Władimir Putin już jutro, 19 grudnia jedzie do Mińska. Wcześniej Aleksandra Łukaszenkę odwiedził rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Co to wszystko znaczy? Komentatorzy ostrzegają, że niespodziewane wyjazd Putina na Białoruś może oznaczać naciski wywierane na Łukaszenkę w kwestii czynnego dołączenia do wojny na Ukrainie. Tak ocenia sytuację także dowódca ukraińskich Sił Połączonych generał Serhij Najew w rozmowie z Ukraińską Prawdą. Według niego Władimir Putin wysłuchał generałów, a potem chce rozmów z Łukaszenką. "[Putin] rozważał propozycje dowództwa wojskowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Od razu potem zaplanował spotkanie z władzami Białorusi, które odbędzie się niebawem. Uważamy, że przedmiotem tego spotkania będzie kwestia dalszej agresji przeciwko Ukrainie i szerszego zaangażowania sił zbrojnych Białorusi w operacje przeciw Ukrainie, w tym - naszym zdaniem - również lądowe" - powiedział generał Serhij Najew.

Łukaszenka przemieszcza czołgi bliżej granicy z Polską. Blogerzy ostrzegają przed ruchami wojsk białoruskich

Niedawno Aleksandr Łukaszenka przeprowadził wielki test gotowości wojsk - i niespodziewanie przesunął je bliżej Polski. Taką informację podał m.in. kanał Hajun na serwisie społecznościowym Telegram, śledzący działania armii Aleksandra Łukaszenki. Hajun podał, że dyktator przesuwa żołnierzy i czołgi w pobliże granicy z Polską i Litwą. Pisze o tym również "Ukraińska Prawda". W rejonie Grodna na północnym zachodzie Białorusi, gdzie pojawiły się wojska Łukaszenki, znajduje się poligon wojskowy. Ćwiczy tam obecnie co najmniej dwadzieścia czołgów. Tymczasem na filmach udostępnianych przez reżim Łukaszenki pojawiły się czołgi z namalowanym czerwonym rombem, co kojarzy się ze znakami "Z" malowanymi na czołgach rosyjskich na początku wojny na Ukrainie.

Rosja przemieszcza wojska na Białoruś. Łukaszenka włączy się do wojny?

Czy to oznacza, że Łukaszenka chce włączyć się do wojny? Na razie amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa, że to mało prawdopodobne. Jednocześnie Rosja przemieszcza na Białoruś jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Jak podał The Kyiv Independent, od tygodnia trafiło tam sześćdziesiąt pojazdów wojskowych, w tym wozy bojowe piechoty, wielozadaniowe ciężarówki Ural i cysterny. The Kyiv Independent również powołuje się na Biełaruski Hajun. Urale trafiły według tych doniesień na poligon w pobliżu stacji kolejowej Połonka w obwodzie brzeskim.

Sonda Czy sądzisz, że Białoruś uderzy w Ukrainę? Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć

#Putin will persuade #Lukashenka to make two concessions during his visit to Minsk According to experts, the Kremlin wants to use the Union State to establish #Russian control over #Belarus, as well as use this country for a new offensive against #Ukraine.📰 ISW1/2 pic.twitter.com/AhH9YjveYP— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

QUIZ: Poznaj polityka po 3 słowach. Ten quiz to pestka! Pytanie 1 z 10 Którego polityka opisują słowa: wąsy, bigos, szogun Aleksandra Kwaśniewskiego Leszka Millera Bronisława Komorowskiego Dalej