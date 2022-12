Ma nową Jennifer Lopez na Święta! Lepsza niż oryginał czy wręcz przeciwnie?

Kabajewa w szaleńczym tańcu! To szok, co wyrabiała na otwarciu hali sportowej

42-letnia blondynka zdobyła serce sławnego sportowca! Jac Cordeiro została nową Jennifer Lopez u boku Alexa Rodrigueza

Czyżby Alex Rodriguez (47 l.) pozazdrościł Jennifer Lopez (53 l.) szybkiego ślubu po zerwaniu ich zaręczyn?! Wygląda na to, że sławny baseballista na poważnie traktuje swój ostatni romans. Nie dość, że spotyka się z Jac Cordeiro (42 l.) już całe trzy miesiące, co jak na standardy Hollywood jest niemal wiecznością, to już przedstawił ją swoim nastoletnim córkom. Teraz pozują wszyscy razem przy choince. Alex Rodriguez pokazał swoją miłość całemu światu na Instagramie. Kim jest Jac Cordeiro? Jak pisze "Page Six", to była pielęgniarka, obecnie miłośniczka fitnessu, matka dwójki dzieci. Tymczasem Jennifer Lopez i jej czwarty mąż Ben Affleck gruchają jak dwa gołąbki i także nie szczędzą fanom swoich słodkich zdjęć na Instagramie.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

