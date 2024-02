Madonna wcale nie ma 66 lat?! Słowa gwiazdy wywołały burzę

Madonna zaszokowała fanów! Ujawniła, że wcale nie ma 66 lat, chociaż wszyscy tak myśleli. Ile lat ma naprawdę Madonna?

Madonna często podkreśla, że mimo upływu lat nie zamierza zwalniać tempa ani zmieniać żadnego ze swoich przyzwyczajeń i znaków firmowych. Pokazuje goliznę w mediach społecznościowych - nierzadko całkowicie goły biust - a koncerty gwiazdy mogą przypominać występy w klubie ze striptizem. Jedni są tym zachwyceni i uważają, że Madonna to królowa nie tylko muzyki, ale i dobrego show, inni sądzą, że nie wygląda to dobrze. Gwiazda nie raz odpowiadała krytykom, zarzucając im, że po prostu zazdroszczą "silnym kobietom". Teraz przeszła samą siebie! Gwiazda stwierdziła w najnowszym filmie zamieszczonym na Instagramie, że tak naprawdę nie ma 66 lat, choć dotychczas wszyscy byli przekonani, iż piosenkarka urodziła się w 1958 roku i w sierpniu skończy właśnie tyle. Ale królowa popu jest innego zdania.

"Nazywają mnie Królową Popu. Wiem, że to komplement, ale monarchia to przeszłość. Nie jestem nią. Nie mam wieku. Jestem w każdym wieku"

Filmik, będący elementem kampanii reklamowej jednego z banków, przedstawia wystrojoną Madonnę w królewskich komnatach i szatach godnych królowej. Gwiazda mówi: "Nazywają mnie Królową Popu. Wiem, że to komplement, ale monarchia to przeszłość. Nie jestem nią. Nie mam wieku. Jestem w każdym wieku". A zatem Madonna nie ma wcale 66 lat! "Nie chodzi o to, kim jestem. Chodzi o to, ile jest różnych mnie. Policz moje osiągnięcia, a nie liczbę lat, które przeżyła na tej planecie. Zawsze odkrywam siebie na nowo, aby móc pozostać sobą" - wieszczy Madonna. Ale fani są zaniepokojeni tym, że nie chce odpuszczać, co może odbić się negatywnie na jej zdrowiu. Niedawno upadła podczas koncertu, innym razem podpierała się na scenie laską, ale tłumaczono to tym, że była na ruchomej platformie i wymagały tego względy bezpieczeństwa. Ciekawe, czy kiedyś piosenkarka zdecyduje się na emeryturę?

