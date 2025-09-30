Madonna wybiegła z hotelu! Jej strój zaszokował fanów

Madonna wyszła z paryskiego hotelu i zdumiała nowym stylem. Wielka chusta na głowie i podarte ubrania

Madonna (67 l.) uważana jest za jedną z ikon mody i stylu, chociaż raczej tego w ekscentrycznym wydaniu. Jednak ostatnio w Paryżu gwiazda tak bardzo dała się ponieść fantazji modowej, że trudno było ją rozpoznać! 67-letnia artystka została sfotografowana podczas wyjścia z luksusowego hotelu w Paryżu, gdzie rozpoczął się Tydzień Mody. Królowa Popu pojawiła się na ulicy z głową owiniętą w wielką chustkę, w podartych spodniach, w ciemnych okularach i ze zmęczoną, chyba nieco wystraszoną twarzą. Towarzyszył jej życiowy partner, 29-letni były piłkarz Akeem Morris. Gdy Madonna zobaczyła tłum reporterów, szybko zaczęła zmieniać stylówkę. Zdjęła chustę i zaczęła bardziej przypominać siebie, ale w sieci nic nie ginie! Teraz fani dyskutują o tym, czy taki strój pasował do Tygodnia Mody. Jedni bronią Madonny, inni z niej kpią, a najwięksi złośliwcy porównują jej zdjęcia paparazzi do tych wyretuszowanych z Instagrama.

Kim jest 29-letni partner Madonny? Akeem Morris był piłkarzem

Akeem Morris, który towarzyszył Madonnie w Paryżu, to 29-letni były piłkarz, obecnie trener piłkarski z Jamajki, który zdobył sławę jako znacznie młodszy życiowy partner Madonny. Dorastał w Nowym Jorku. Ukończył Elmont Memorial High School, a następnie studiował politologię na Uniwersytecie Stony Brook, gdzie również grał w drużynie piłkarskiej. Po ukończeniu studiów krótko grał w zespole Oyster Bay United FC w Nowym Jorku, a obecnie pełni rolę trenera piłkarskiego. Morris i Madonna poznali się w sierpniu 2022 roku podczas sesji zdjęciowej do okładki magazynu Paper, w której oboje brali udział. Morris, który ma 29 lat, jest niemal o 40 lat młodszy od Madonny.

