Tragiczny wieczór w stanie Nowy Jork. Pięcioro dzieci w wieku od 8 do 17 lat - czterech chłopców i jedna dziewczynka - zginęło w potwornym wypadku, do którego w niedzielny wieczór doszło na uważanym za najniebezpieczniejszy odcinku autostrady Hutchinson River Parkway w Scarsdale, w stanie Nowy Jork. Jak podają amerykańskie media, wszystkie ofiary były mieszkańcami miasta Derby w stanie Connecticut. Radio 1010 WINS poinformowało, że z wypadku ocalał dziewięcioletni chłopiec.

Maluch podróżował w bagażniku, udało mu się wydostać z nissana rogue, zanim ten stanął w płomieniach po uderzeniu w przydrożne drzewo. "Chłopiec z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala" - informują służby cytowane przez serwis Fox5. "Matt Conway, kurator szkół w Derby w stanie Connecticut, powiedział, że dzieci były częścią rodziny, która niedawno przeniosła się do społeczności hrabstwa New Haven z Nowego Jorku" - podaje stacja.

Wszystko wskazuje na to, że cała szóstka była rodzeństwem. "To niewyobrażalne. Konieczność przygotowania pochówku pięciorga twoich dzieci" - mówił Conway. Na razie nie są znane przyczyny wypadku - nie brał w nim udziału żaden inny pojazd.

A 9-year-old boy was the only survivor in a fiery crash on a New York highway that killed five children, police said. https://t.co/3pjWNzDozf— Fox5NY (@fox5ny) March 20, 2023

