Makabra w Chersoniu! Rosjanie ostrzelali dworzec. Nie żyje policjant, są ranni

Co za widoki!

Rosjanie ostrzelali dworzec w Chersoniu. Zginął policjant, cztery osoby są ranne

Do ostrzału dworca kolejowego w Chersoniu na Ukrainie doszło we wtorek, 26 grudnia. Zabity policjant zginął podczas ewakuacji pasażerów. Dwóch rannych to policjanci, pozostałe dwie ranne osoby są cywilami. Celem ostrzału najprawdopodobniej był pociąg ewakuacyjny. Uszkodzony został budynek dworca i część pociągu.

- W wyniku ostrzału zginął porucznik policji z obwodu kirowogradzkiego. (...) Pełnił służbę w Chersoniu. Śmiertelną ranę otrzymał podczas ewakuacji ludzi. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego. Dwóch policjantów przebywa w szpitalu z ranami odłamkowymi - powiedział minister Kłymenko.

O ataku na dworzec kolejowy w Chersoniu jako pierwszy poinformował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

- Doszło do rosyjskiego ataku na stację kolejową w Chersoniu - powiedział Wołodymyr Zełenski w nagraniu udostępnionym na Telegramie. Na stacji około 140 osób oczekiwało na odjazd pociągu ewakuacyjnego.

Co dalej z Ukrainą? Czy PUTIN wygra tę WOJNĘ?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.