Niedźwiedź zagryzł pracownika zoo. Wstrząsające nagranie

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 3 stycznia, w prywatnym zoo w Andiżan w Uzbekistanie. Jak donosi "Daily Star", około godz. 16 jeden z pracowników ogrodu, wszedł do zagrody niedźwiedzia, by go nakarmić. W mediach społecznościowych pojawiło się wstrząsające nagranie całego zajścia. Widać na nim, jak mężczyzna wchodzi do klatki, wnosi ze sobą pokarm, wrzuca go do paśnika i jeszcze przez chwilę stoi w miejscu.

Dramat w zoo w Uzbekistanie. "Zabity nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa"

Potem się odwraca, a za nim stoi już ogromny osobnik. Widać, że człowiek jest mocno spanikowany, próbuje się powoli wycofać, ale w momencie, gdy chce opuścić zagrodę, niedźwiedź się na niego rzuca, powala go na ziemię i dosłownie rozszarpuje. Mężczyzna zginął na miejscu. Agencja informacyjna TASS podaje, że Departament Spraw Wewnętrznych w Andiżan twierdzi po oględzinach, że pracownik nie przestrzegał surowych środków bezpieczeństwa podczas karmienia drapieżnika. W ramach śledztwa przeprowadzone zostaną badania medycyny sądowej. "Obecnie grupa dochodzeniowa przeprowadza także kontrolę na terenie ogrodu zoologicznego".

