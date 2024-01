Zastrzelił ich na oczach syna. W sieci posypały się słowa wsparcia... dla sprawcy

To musi być eliksir młodości!

Potrąciły go trzy auta! Nikt sie nie zatrzymał, mężczyzna zmarł

Zastrzelił ich na oczach syna. Wstrząsająca zbrodnia w Holandii. Poszło o dom

Kilka dni temu w Holandii doszło do wstrząsającej zbrodni 38-letni Przemysława Cz. oraz jego 44-letnia partnerka Inneke, zostali zastrzeleni w miejscowości Weiteveen we wschodniej części kraju. Tłem tej porażającej zbrodni jest spór w sprawie zakupu domu, który para toczyła z 50-letnimi Richardem K..

Zanim policja zatrzymała mordercę, zamieścił on w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówi, że „stało się coś naprawdę złego” i że „pójdzie do więzienia do końca życia”.

Cześć mediów wręcz usprawiedliwiała sprawcę, pisząc o tym, że miał on problemy z parą, która miała narzekać na wady w domu, który im sprzedał.

„W mediach społecznościowych pojawiły się wiadomości od znajomych Richarda K., którzy w pełni go wspierają, nazywają bohaterem i wyrażają ogromny szacunek” – napisał dziennik „De Telegraaf”.

Jak informuje holenderka policja, trafiały do niej skargi zarówno zamordowanych, jak i mężczyzny, który strzelał. Śledczy nie udzielają na razie żadnych informacji w tej sprawie.

Dziennik „Algemeen Dagblad” podaje w czwartek, 18 stycznia, że konflikt rozpoczął się od tego, że sprzedany parze dom miał różne ukryte wady; na tym tle doszło do kłótni, która przerodziła się w pogróżki i zastraszanie z obu stron. W finale doszło do tragedii, w której 50-latek zastrzelił Polaka i jego partnerkę, czego świadkiem miał być ich 12-letni syn.

K. stanie w piątek, 19 stycznia, przed sędzią śledczym, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty popełnienia dwóch morderstw.