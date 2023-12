Małpia ospa zabiła człowieka. Jest komunikat ministerstwa zdrowia

Małpia ospa zabiła 30-letniego mężczyzn w Japonii. Czym jest małpia ospa? Jaki odsetek chorych umiera?

W zeszłym roku zrobiło się głośno o chorobie zwanej małpią ospą, która rozprzestrzenia się także w Europie. Czym jest małpia ospa? Małpia ospa to rzadka odzwierzęca choroba, która występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Ostatnio pojawiła się m.in. m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Czechach, Słowenii, USA, Kanadzie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Polsce wykryto 173 przypadki ospy małpiej w okresie od czerwca do września 2022 roku. Czy powinniśmy się tej choroby obawiać? Teraz temat wraca. Jak poinformowało w środę japońskie ministerstwo zdrowia, choroba ta, zwana teraz również mpox, zabiła jedną osobę. To 30-letni mężczyzna, który nie wyjeżdżał za granicę i cierpiał na chorobę obniżającą odporność. Nie powinnismy panikować, zwłaszcza, że według WHO mpox nie jest już zagrożeniem dla zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Według japońskiego instytutu chorób zakaźnych od stycznia 2022 roku do września 2023 roku na całym świecie odnotowano ponad 90 tys. zakażeń małpią ospą i 157 zgonów spowodowanych tą chorobą.

Objawy małpiej ospy. Jak ją leczyć?

Jakie są objawy małpiej ospy? Najczęstsze objawy to:

gorączka, powiększone węzły chłonne, bóle mięśniowe, wysypka zaczynająca się od twarzy, potem przenosząca się na resztę ciała.

Czy można umrzeć na małpią ospę? Śmiertelność małpiej ospy

Objawy ustępują po paru tygodniach, a śmiertelność wśród zakażonych wirusem małpiej ospy wynosi zaledwie 1 procent! Wirus małpiej ospy rozprzestrzenia się przez uszkodzoną skórę, ale także przez drogi oddechowe drogą kropelkową. Powodem zakażenia najczęściej jest bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem. Bardzo rzadko choroba może przenosić się z człowieka na człowieka.

