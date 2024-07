i Autor: Shutterstock

Nigdy nie zostawiaj tak dziecka

Mały chłopczyk zginął w rozgrzanym aucie. Było tylko 25 stopni Celsjusza!

Tragiczne zdarzenie w Holandii. W Rotterdamie zmarło małe dziecko pozostawione w zamkniętym samochodzie. Choć temperatura na zewnątrz wynosiła 25 stopni, nie była więc ekstremalna, to wystarczyło, by wnętrze pojazdu rozgrzało się do 50 stopni. Chłopczyk nie przeżył. Zatrzymany mężczyzna to najprawdopodobniej jego ojciec.