Troje dzieci w wieku 9 lat i trójka nauczycieli – w tym dyrektorka placówki - zginęli z rąk 28-letniej Audrey Hale, która w poniedziałek (27 marca) rankiem wkroczyła na teren chrześcijańskiej podstawówki The Covenant School w Nashville, uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Na przerażającym nagraniu z monitoringu widać, że jak gdyby nigdy nic podjeżdża autem pod budynek, po czym wysiada i otwiera ogień.

Horror w USA. Strzelanina w podstawówce

Strzela w szklane drzwi szkoły, wchodzi do niej i zaczyna przemierzać opustoszałe korytarze w poszukiwaniu potencjalnych ofiar. Otwiera kolejne drzwi i strzela, dokładnie celując. Zabiła w sumie sześć osób, sama zginęła po tym, jak strzeliła do dwójki policjantów, którzy przyjechali na wezwanie. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Stało się to po 14 minutach od momentu, gdy wkroczyła do szkoły.

Strzelanina w szkole w USA. Dokładnie zaplanowana zbrodnia

Na razie nie podano konkretnego motywu działania Hale, wiadomo natomiast, że była absolwentką tej szkoły i że najprawdopodobniej identyfikowała się jako osoba transpłciowa. Ustalono też, że atak na szkołę był dokładnie zaplanowany. „Mamy manifest, mamy kilka pism, które dotyczą tej daty i faktycznego incydentu. Mamy narysowaną mapę tego, jak to wszystko miało się odbyć” – mówi szef policji w Nashville, John Drake. W The Covenant School na co dzień uczy się ok. 200 uczniów w wieku od 6 do 12 lat oraz pracuje ok. 50 osób.

Opublikowano nagranie na którym widać jak 28 letnia kobieta przyjeżdża do szkoły w Nashville i dostaje się do budynku. Później zabije troje uczniów w wieku 9 lat i trzech pracowników. To kolejna strzelanina w USA. Napastniczka została zabita przez policję pic.twitter.com/C1rjJoq5vz— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) March 28, 2023

Sonda Często boisz się o swoje dzieci? TAK NIE