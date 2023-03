Matka i jej dwójka dzieci nie żyją! Makabryczne odkrycie w domu

"Zapraszam do ogrodu"

Znaleziono ciała 47-latki i jej dwóch synów w wieku 7 i 9 lat. Tajemnicza śmierć rodziny w Londynie

Tajemnicza rodzinna tragedia w stolicy Wielkiej Brytanii! Policjanci w jednym z domów przy ulicy Mayfield Road znajdującej się w londyńskim Belvedere znaleźli ciała matki i dwóch jej małych synków. Jak podają brytyjskie media, w tym "Daily Mail" czy "The Sun", zmarli to 47-letnia Nadja de Jager oraz jej synowie Alexander (+9 l.) i Maximus (+7 l.). Policja poinformowała, że nie poszukuje żadnych osób w związku z tą rodzinną tragedią. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób zginęła cała trójka. W domu byli widoczni policyjni technicy. Tymczasem sąsiedzi w rozmowie z "The Sun" wspominają, że Nadja de Jager i jej dwaj synowie byli zupełnie normalną, spokojną rodziną. Według niektórych z nich partner czy też mąż kobiety od jakiegoś czasu nie mieszkał razem z kobietą i chłopcami.

Zmarła kobieta pochodziła z Polski? Nie ma potwierdzenia tych doniesień

Niektóre osoby z sąsiedztwa opowiadają, że kobieta odwoziła synów do szkoły, czasami też odwiedzała ich babcia. RMF FM podał informację, że kobieta mogła pochodzić z Polski, jednak nie znajduje ona potwierdzenia w żadnych brytyjskich mediach. Być może Nadja de Jager pochodziła z Holandii i ktoś z sąsiadów pomylił się, określając jej miejsce pochodzenia? Trwa śledztwo w tragicznej sprawie śmierci matki i dwóch synów.

A woman and her two sons have been found dead in a house in south-east London.https://t.co/XqoyOmkWmf— BBC Radio London (@BBCRadioLondon) March 10, 2023

Neighbors identified Nadja De Jager, a 47-year-old mother, who was found dead in her London home with her two children, aged seven and nine.https://t.co/OZEwnSWiMH— Wiki Viral News (@viral_wiki) March 10, 2023

