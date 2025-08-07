Matka otruła pięcioro dzieci?! 40-latka zatrzymana

40-letnia kobieta zatrzymana w Portugalii. Miała zabić pięcioro swoich dzieci w ciągu piętnastu lat

Kobieta zatrzymana przez policję pod zarzutem zamordowania aż pięciorga swoich dzieci! Gisele Oliveira, 40-letnia obywatelka Brazylii, została zatrzymana we wtorek (5 sierpnia) w portugalskiej Coimbrze. Kobieta od miesięcy była poszukiwana międzynarodowym listem gończym, wydanym w związku z przerażającymi zarzutami. Jak podaje "Farol da Bahia", miała systematycznie podtruwać i uśmiercić pięcioro swoich dzieci na przestrzeni 15 lat. Według brazylijskich i portugalskich służb, do pierwszych zgonów doszło już w 2010 roku w stanie Minas Gerais. Kolejne miały miejsce w 2019 i ostatnie – w 2023 roku. Wszystkie ofiary łączyło jedno: były dziećmi Gisele, a ich śmierć, jak się dopiero potem okazało, nastąpiła w wyniku przedawkowania silnych środków uspokajających.

Przełom w sprawie dzięki babci. Wydała policji córkę, gdy domyśliła się, że zgony nie były naturalne

Początkowo zgony były przypisywane „naturalnym przyczynom” – chorobom układu oddechowego, niewydolności organizmu lub nieokreślonym nagłym załamaniom stanu zdrowia. Jednak policyjna intuicja oraz determinacja babci ofiar – matki Gisele – doprowadziły do wznowienia śledztwa. To właśnie babcia miała zgłosić swoje podejrzenia brazylijskiej policji, co doprowadziło do przełomu. Po postawieniu kobiecie zarzutów na początku 2024 roku, Gisele zbiegła do Portugalii. Niestety nikt jej w porę nie aresztował. Śledczy ustalili, że ukrywała się w Coimbrze, żyjąc na koszt swojego partnera – również Brazylijczyka, pracującego w Europie na budowie. Na trop Oliveiry wpadła Polícia Judiciária dzięki współpracy z Europolem i Interpolem, które wspólnie koordynowały operację zatrzymania. Kobieta została aresztowana i prawdopodobnie czeka ją ekstradycja do Brazylii. Tam, jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, Gisele Oliveira może usłyszeć wyrok nawet 154 lat pozbawienia wolności.

