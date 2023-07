Meghan Markle kręci z gwiazdorem Hollywood?! "Jest w trakcie rozwodu, chce zapomnieć"

Meghan Markle potajemnie planuje współpracę z Kevinem Costnerem i powrót do aktorstwa? W tle księżna Diana!

Życie nie rozpieszcza ostatnio Meghan Markle i księcia Harry'ego. Dopiero co stracili wart 20 milionów dolarów kontrakt ze Spotify, dopiero co świat obiegły wielokrotnie plotki o rzekomym kryzysie w ich małżeństwie. Wygląda na to, że nie wiedzie im się ani w życiu prywatnym, ani zawodowym. Co robić w tej sytuacji? Meghan Markle chce odpalić swój "plan B" - przekonują Daily Beast i New Idea. Podobno żona księcia Harry'ego zamierza wrócić do aktorstwa - i to w wielkim stylu. Meghan Markle według tych niepotwierdzonych doniesień walczy o główną wolę w sequelu sławnego filmu "The Bodyguard" z 1992 roku. W rolę gwiazdy zakochanej w ochroniarzu wcieliła się wtedy sama Whitney Houston.

Kevin Costner chce rzucić się w wir pracy, Meghan chce wreszcie jakiegoś sukcesu

Kevin Costner marzy podobno o kontynuacji, bo z powodu burzliwego rozwodu zamierza rzucić się w wir pracy. Kiedyś chciał, by w sequelu kinowego hitu zagrała księżna Diana. Czy teraz zaangażuje Meghan Markle? Film ma opowiadac o księżniczce i jej ochroniarzu, a Meghan jest wszak księżną Sussexu. Ona na pewno chciałaby odnieść sukces i zarobić, on potrzebuje rozgłosu dla nowego filmu - kto wie, może z tej mąki będzie chleb?

Actually they were covertly filming their new movie "The Bodyguard 2" starring Sanchez in the iconic role Kevin Costner played, and Meghan Markle playing the role Whitney Houston had, Innit? pic.twitter.com/Uq0CwO5CqE— LJ Morris (@LJuryMorris) May 24, 2023

