Meghan Markle naprawdę się rozwiedzie?! Ten nowy znak wywołał burzę

Meghan Markle pokazała się bez pierścionka od księcia. Dotychczas się z nim nie rozstawała

Plotki o kryzysie małżeńskim u Meghan Markle i księcia Harry'ego nie milkną. Nie pomogło zamieszczenie w mediach społecznościowych słodkiego filmiku, na którym książęca para dzwoni wspólnie do laureatów nagród, które pomagali przyznawać. Eksperci od mowy ciała zauważyli, że między Meghan i Harrym brak kontaktu wzrokowego, widać za to pewne napięcie. Z kolei RadarOnline ma na temat kryzysu u Sussexów jeszcze inne informacje. Amerykański plotkarski portal twierdzi, że książęca para co prawda nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji o rozwodzie, jednak obecnie jest w separacji. "Podjęli decyzję o tymczasowym, nieoficjalnym rozstaniu. Mają jednak nadzieję na odbudowę związku po kłopotach małżeńskich, które pojawiły się z powodu niepowodzeń" - pisze RadarOnline. A teraz wypatrzono nowe znaki!

Pierścionek Meghan zniknął! Jest oficjalnie oświadczenie

Internauci na wyścigi zastanawiają się, co oznacza nowe zdjęcie księżnej Sussexu, która pokazała się z dwiema koleżankami Kadi Lee i Cleo Wade. Meghan Markle nie ma na placu obłędnie luksusowego pierścionka zaręczynowego, który otrzymała od księcia Harry'ego w 2017 roku. Dotychczas się z nim nie rozstawała. To wykonany na zamówienie projekt zawierający diament pochodzący z Botswany – kraju, który odwiedzili razem na początku związku – oraz dwa mniejsze kamienie z kolekcji księżnej Diany. Co się stało? Jest oświadczenie przedstawicieli pary dla "Page Six"! Oficjalnie pierścionek jest... w naprawie.

Meghan Markle pictured without her £156k engagement ring as Duchess and Prince Harry spend time aparthttps://t.co/HdH7JpgQRP— GB News (@GBNEWS) August 17, 2023

The real reason why Meghan Markle was spotted without her engagement ringhttps://t.co/0vDfwUSjdR pic.twitter.com/fw7KJTKod8— Daily Express (@Daily_Express) August 19, 2023

