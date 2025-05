Metropolita Gudziak: Leon XIV to pasterz mówiący do nas wszystkich

„Z wami chrześcijanin, dla was biskup” – co znaczy pierwsze orędzie Leona XIV?

Greckokatlicki arcybiskup Borys Gudziak : „Podzielam radość wielu Amerykanów, że to właśnie Amerykanin został wybrany Papieżem"

Abp Gudziak to urodzony w Stanach Zjednoczonych ukraiński duchowny greckokatolicki rytu bizantyjskiego. Choć Leon XIV pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, radość abp. Gudziaka ma przede wszystkim charakter duchowy. „Podzielam radość wielu Amerykanów, że to właśnie Amerykanin został wybrany Papieżem, ale moja radość nie jest radością narodową. To radość kościelna. To radość duchowa.” - powiedział Vatican News archieparcha Filadelfii. Jak dodał, Papież Leon XIV to pasterz, który się modli, który jest czuły i bliski.

Przesłanie otwartości

Nowy Papież, jak zauważa metropolita Gudziak, ma twarz pełną dobroci i mówi językiem miłości. „Zachęca świat i Kościół do budowania mostów i szukania dialogu. Kontynuuje przesłanie otwartości, które naznaczyło pontyfikat papieża Franciszka, ale prawdopodobnie dodając porządek prawny – jest przecież kanonistą” – ocenił metropolita Filadelfii.

Wybór imienia Leon przez Ojca Świętego, abp Gudziak interpretuje jako symboliczne nawiązanie zarówno do Leona XIII, autora nowoczesnej nauki społecznej Kościoła, jak i do Leona Wielkiego – papieża Soboru Chalcedońskiego. To zgromadzenie z V wieku - jak stwierdził metropolita Filadelfii – pomogło zrozumieć Kościołowi, że Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem.

„Doktryna Leona XIII opierała się na Ewangelii i stanowiła odpowiedź na niedolę biednych i robotników w czasie industrializacji XIX wieku. Ale była to również odpowiedź na wzrost marksizmu i komunizmu” – mówił rozmówca Vatican News.

Abp Borys Gudziak widzi w papieskim imieniu teologiczną i duszpasterską wizję, zarówno zakorzenioną w tradycji, jak i skierowaną ku przyszłości. „Reprezentuje ona bardzo szeroką tradycję teologiczną, która obejmuje jasność doktryny i bardzo radykalne zaangażowanie społeczne. Te cechy wyraża właśnie wybór imienia i mam nadzieję, że są one również czymś, co papież Leon XIV będzie w stanie wyrazić w owocny, dający życie sposób” – dodał archieparcha Filadelfii.

