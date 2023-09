Mick Jagger chce rozdać fortunę biednym! Pół miliarda dolarów nie trafi do jego dzieci

To on urządził strzelaninę w Rotterdamie! "Neonazista torturujący króliki"

Mick Jagger nie zostawi swojego pół miliarda dolarów rodzinie! Ośmioro dzieci gwiazdora Rolling Stones nie zobaczy ani centa

Mick Jagger (80 l.) przez całe swoje długie życie rockmana używał życia i płodził dzieci z niezliczoną ilością kochanek. Kto wie, ile ich jest naprawdę? Oficjalnie osiem z pięcioma kobietami. Najstarsze z nich ma 52 lata, a najmłodsze 7! 52-letnia Karis to owoc związku z Marshą Hunt, zaś 51-letnia Jade - z Biancą Jagger. Ona i gwiazdor Rolling Stones byli małżeństwem w latach 1971-1978. Potem Jagger był w stałym związku m.in. z Jerry Hall, z którą ma czwórkę dorosłych dziś dzieci: Elizabeth (38 l.), Georgię (31 l.), Jamesa (37 l.) i Gabriela (25 l.). W 2014 roku rockman zaczął spotykać się z młodszą o 44 lata baletnicą z USA Melanie Hamrick. Tancerka w 2016 roku urodziła syna. Deveraux Octavian Basil Jagger jest bardzo podobny do sławnego ojca i ma dziś 7 lat. Szykuje się wielka bitwa o spadek po śmierci artysty? Niekoniecznie. Możliwe, że Jagger jeszcze przed śmiercią załatwi tę kwestię w sposób, który zapewne nie spodoba się jego potomkom.

"Nie potrzebują 500 milionów dolarów, żeby dobrze żyć, no błagam"

Lider Rolling Stones oświadczył w wywiadzie dla „The Wall Street Journal”, że zamierza oddać swoją wartą pół miliarda dolarów fortunę na cele charytatywne. Ośmioro dzieci gwiazdora nie zobaczy ani centa pieniędzy z praw do utworów z katalogu dzieł Micka Jaggera. Zapytany przez "WSJ", co zamierza zrobić ze swoimi prawami do katalogu utworów z jego udziałem, odparł, że nie chce go sprzedawać, tak jak zrobiła to choćby Katy Parry, zarabiając na tym 225 milionów dolarów. Nie chce także przekazywać praw do piosenek swoim dzieciom. "Nie potrzebują 500 milionów dolarów, żeby dobrze żyć, no błagam" - powiedział 80-letni muzyk i ujawnił, że rozważa przekazanie dochodów z praw do utworów na cele charytatywne. "Może zrobię coś dobrego dla świata" -powiedział lider Rolling Stones.

Sir Mick Jagger, 80, hints he will be giving his $500M fortune away to charity instead of his children when he dies: 'They don't need it' https://t.co/sqvyw0LOO1 pic.twitter.com/hlBwptFLUF— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 28, 2023

