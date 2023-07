Mieszkanie razem bez ślubu zakazane? "Zachowanie lubieżne"

Mieszkanie razem bez ślubu zakazane! Prawo złagodzono tylko w jednym regionie

Pary mieszkające razem bez ślubu nikogo już dziś nie dziwią, jednak są takie - i to bardzo zaskakujące - miejsca na świecie, gdzie obyczajowe przepisy karzące takie zachowania przetrwały aż do naszych czasów. Przynajmniej formalnie. Choć aż trudno w to uwierzyć, takie przepisy zupełnie na poważnie obowiązują w jednym z amerykańskim stanów aż do dziś. Za "zachowanie lubieżne i pożądliwe" w Missisipi można teoretycznie zapłacić 500 dolarów grzywny, a nawet trafić do więzienia na sześć miesięcy. Podobne zapisy obowiązywały do niedawna również w Michigan. Jak informuje "Washington Post", dopiero teraz zniesiono tam formalnie prawo obowiązujące od 1931 roku!

W Missisipi nadal prawo zakazuje mieszkania razem bez ślubu

Jak poinformowała gubernator amerykańskiego stanu Michigan Gretchen Whitmer, zniesione zostało przestarzałe prawo stanowe, które przewidywało karanie więzieniem i wysoką grzywną pary mieszkające razem bez zawarcia związku małżeńskiego. Tym sposobem tylko w stanie Missisipi teoretycznie można zostać ukaranym za "zachowanie lubieżne i pożądliwe" polegające na wspólnym mieszkaniu bez ślubu.