Miłość byłego premiera i piosenkarki kwitnie! Ujawniono sekrety związku

"US Weekly": Katy Perry i Justin Trudeau nadal są w kontakcie i bardzo możliwe, że ich związek to coś poważniejszego

Jeden z najbardziej znanych światowych polityków, który dopiero co był premierem, zaczął randkować z jedną z najsłynniejszych piosenkarek - te wiadomości obiegły świat w lipcu. Paparazzi przyłapali na randce w Montrealu Katy Perry (40 l.) i Justina Trudeau (54 l.)! Nachylali się do siebie nawzajem i uśmiechali, wydawali się ewidentnie flirtować! Jak ujawniał TMZ, para nie poprzestała na kolacji, chodzili też razem po parku i wypili po parę drinków. Czy to był tylko przelotny flirt? Podobno wcale nie. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom "US Weekly", Katy Perry w sekrecie nadal spotyka się z byłym premierem Kanady. Teraz koncertuje po świecie, ale zawsze znajduje czas dla kanadyjskiego polityka.

ZOBACZ TEŻ: Premier Kanady się rozwodzi! Justin Trudeau i jego żona poznali się w dzieciństwie

"Justin zaplanował spotkanie z nią, kiedy będzie miała chwilę wolnego czasu za kilka tygodni"

„Postanowili w tej sprawie bardzo chronić swoją prywatność” – mówi jedno ze źródeł. „Wciąż ze sobą rozmawiają i są sobą bardzo zainteresowani”. „Justin zaplanował spotkanie z nią, kiedy będzie miała chwilę wolnego czasu za kilka tygodni, po powrocie z trasy koncertowej w Brazylii"- dodaje ktoś inny. Według tych słów Katy "jest bardzo otwarta na randki”, ale nadal nie jest jeszcze pewne, w co przerodzi się ta zaskakująca relacja. Sytuacja jest tym bardziej intrygująca, że niedawno zarówno gwiazda, jak i polityk rozstali się ze swoimi wieloletnimi partnerami.

Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę

Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. Na ślub Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa w Wenecji aktor poleciał już sam, a media rozpisywały się o tym, że nie stronił tam od towarzystwa coraz to innych piękności. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu

Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

Sonda Lubisz Katy Perry? tak nie

Katy Perry and Justin Trudeau Are Quietly Still Dating and 'Very Interested in Each Other' https://t.co/PBfKQnKXvr— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) September 15, 2025

Ile wiesz o Katy Perry? Pytanie 1 z 8 W którym roku Katy przyszła na świat? 1982 1984 1986 1988 Następne pytanie