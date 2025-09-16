Miłość byłego premiera i piosenkarki kwitnie! Ujawniono sekrety związku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-16 10:55

To nie był żaden flirt ani przelotny romans, a coś poważniejszego! Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom "US Weekly", Katy Perry (40 l.) w sekrecie nadal spotyka się z byłym premierem Kanady. Sławna piosenkarka i Justin Trudeau (54 l.) w lipcu zostali przyłapani na romantycznej randce. Teraz Katy Perry koncertuje po świecie, ale zawsze znajduje czas dla kanadyjskiego polityka.

"US Weekly": Katy Perry i Justin Trudeau nadal są w kontakcie i bardzo możliwe, że ich związek to coś poważniejszego

Jeden z najbardziej znanych światowych polityków, który dopiero co był premierem, zaczął randkować z jedną z najsłynniejszych piosenkarek - te wiadomości obiegły świat w lipcu. Paparazzi przyłapali na randce w Montrealu Katy Perry (40 l.) i Justina Trudeau (54 l.)! Nachylali się do siebie nawzajem i uśmiechali, wydawali się ewidentnie flirtować! Jak ujawniał TMZ, para nie poprzestała na kolacji, chodzili też razem po parku i wypili po parę drinków. Czy to był tylko przelotny flirt? Podobno wcale nie. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom "US Weekly", Katy Perry w sekrecie nadal spotyka się z byłym premierem Kanady. Teraz koncertuje po świecie, ale zawsze znajduje czas dla kanadyjskiego polityka

"Justin zaplanował spotkanie z nią, kiedy będzie miała chwilę wolnego czasu za kilka tygodni"

„Postanowili w tej sprawie bardzo chronić swoją prywatność” – mówi jedno ze źródeł. „Wciąż ze sobą rozmawiają i są sobą bardzo zainteresowani”. „Justin zaplanował spotkanie z nią, kiedy będzie miała chwilę wolnego czasu za kilka tygodni, po powrocie z trasy koncertowej w Brazylii"- dodaje ktoś inny. Według tych słów Katy "jest bardzo otwarta na randki”, ale nadal nie jest jeszcze pewne, w co przerodzi się ta zaskakująca relacja. Sytuacja jest tym bardziej intrygująca, że niedawno zarówno gwiazda, jak i polityk rozstali się ze swoimi wieloletnimi partnerami. 

Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę

Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. Na ślub Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa w Wenecji aktor poleciał już sam, a media rozpisywały się o tym, że nie stronił tam od towarzystwa coraz to innych piękności. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu

Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

