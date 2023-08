Premier Kanady się rozwodzi! Justin Trudeau i jego żona poznali się w dzieciństwie

Koniec wojny księcia Harry'ego z rodziną królewską? "To wielka ulga"

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Nie wiadomo, skąd taka decyzja.

Rozstają się, ale spędzą wspólne wakacje z dziećmi

Osobne oświadczenie wystosowało biuro premiera: „Pozostają bliską rodziną, a Sophie i premier skupiają się na wychowywaniu dzieci w bezpiecznym, pełnym miłości i współpracy środowisku. Rodzina będzie razem na wakacjach, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu". Biuro informuje też o tym, że podjęto już kroki prawne związane z separacją pary. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his wife, Sophie Gregoire Trudeau, announced Wednesday that they are separating after 18 years of marriage. https://t.co/HBjJVheemx— The Washington Post (@washingtonpost) August 2, 2023

