Miss spadła ze sceny podczas konkursu! Szokujące obrażenia

Miss Jamajki, która spadła ze sceny podczas konkursu, ma poważniejsze obrażenia, niż początkowo sądzono

Te chwile grozy na zawsze zapamiętają organizatorzy i widzowie Miss Universe. 19 listopada podczas konkursowego etapu Miss Universe w Tajlandii kolejne kandydatki przechadzały się po wybiegu. W pewnym momencie na scenę wyszła Gabrielle Henry (28 l.), Miss Jamajki. Przemierzała wybieg w eleganckiej sukni, gdy nagle... zrobiła krok w niewłaściwą stronę i runęła ze sceny w ciemności! Najprawdopodobniej miss w półmroku nie zauważyła, gdzie dokładnie kończy się scena i to spowodowało wypadek. Początkowo uspokajano, że nic poważnego się nie stało. „Byłem tam z jej rodziną i z nią samą i na szczęście nie ma żadnych złamanych kości, jest pod dobrą opieką” – pisał Raúl Rocha Cantú, szef Miss Universe Organization we wpisie na Instagramie. Ale nowe doniesienia nie napawają optymizmem. Zostały udostępnione przez organizatorów konkursu w sieci. Co napisali?

"Natychmiast została przyjęta na oddział intensywnej terapii w Bangkoku, gdzie pozostawała w stanie krytycznym"

„Dr Henry doznała poważnego upadku przez otwór na scenie podczas spaceru w eliminacjach 19 listopada 2025 roku, co spowodowało krwotok śródczaszkowy z utratą przytomności, złamanie, rany szarpane twarzy i inne poważne obrażenia” – czytamy w oświadczeniu, które opublikowała w poniedziałek Miss Universe Organization. To nie wszystko. Organizatorzy wyborów miss poinformowali też, że Gabrielle ​​Henry tuż po upadku ze sceny „natychmiast została przyjęta na oddział intensywnej terapii w Bangkoku, gdzie pozostawała w stanie krytycznym pod stałym nadzorem neurologicznym i nadal wymaga całodobowej opieki specjalistycznej. Wróci na Jamajkę w najbliższych dniach w asyście pełnego zespołu medycznego i zostanie przewieziona bezpośrednio do szpitala w celu dalszego leczenia i rekonwalescencji” – dodano w oświadczeniu, jednocześnie zapewniając, że Miss Universe pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem kandydatki: "Ponadto organizacja Miss Universe finansuje lot powrotny z eskortą medyczną zorganizowany przez szpital i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich przyszłych kosztów leczenia wynikających z tego incydentu".

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...

En la mañana del lunes, Miss Universe y la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, compartieron una actualización oficial sobre su estado tras la fuerte caída que sufrió el 19 de noviembre durante la preliminar.La organización confirmó que ha cubierto todos los… pic.twitter.com/WoB3wJc012— JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 8, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie