Miss spadła ze sceny podczas konkursu! Szokujące obrażenia

Miss Jamajki, która spadła ze sceny podczas konkursu, ma poważniejsze obrażenia, niż początkowo sądzono
Te chwile grozy na zawsze zapamiętają organizatorzy i widzowie Miss Universe. 19 listopada podczas konkursowego etapu Miss Universe w Tajlandii kolejne kandydatki przechadzały się po wybiegu. W pewnym momencie na scenę wyszła Gabrielle Henry (28 l.), Miss Jamajki. Przemierzała wybieg w eleganckiej sukni, gdy nagle... zrobiła krok w niewłaściwą stronę i runęła ze sceny w ciemności! Najprawdopodobniej miss w półmroku nie zauważyła, gdzie dokładnie kończy się scena i to spowodowało wypadek. Początkowo uspokajano, że nic poważnego się nie stało. „Byłem tam z jej rodziną i z nią samą i na szczęście nie ma żadnych złamanych kości, jest pod dobrą opieką” – pisał Raúl Rocha Cantú, szef Miss Universe Organization we wpisie na Instagramie. Ale nowe doniesienia nie napawają optymizmem. Zostały udostępnione przez organizatorów konkursu w sieci. Co napisali?
"Natychmiast została przyjęta na oddział intensywnej terapii w Bangkoku, gdzie pozostawała w stanie krytycznym"
„Dr Henry doznała poważnego upadku przez otwór na scenie podczas spaceru w eliminacjach 19 listopada 2025 roku, co spowodowało krwotok śródczaszkowy z utratą przytomności, złamanie, rany szarpane twarzy i inne poważne obrażenia” – czytamy w oświadczeniu, które opublikowała w poniedziałek Miss Universe Organization. To nie wszystko. Organizatorzy wyborów miss poinformowali też, że Gabrielle Henry tuż po upadku ze sceny „natychmiast została przyjęta na oddział intensywnej terapii w Bangkoku, gdzie pozostawała w stanie krytycznym pod stałym nadzorem neurologicznym i nadal wymaga całodobowej opieki specjalistycznej. Wróci na Jamajkę w najbliższych dniach w asyście pełnego zespołu medycznego i zostanie przewieziona bezpośrednio do szpitala w celu dalszego leczenia i rekonwalescencji” – dodano w oświadczeniu, jednocześnie zapewniając, że Miss Universe pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem kandydatki: "Ponadto organizacja Miss Universe finansuje lot powrotny z eskortą medyczną zorganizowany przez szpital i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich przyszłych kosztów leczenia wynikających z tego incydentu".