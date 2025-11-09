Awantura podczas wyborów Miss Universe! Dyrektor wyzwał Miss Meksyku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-09 13:41

Wielka awantura podczas wyborów miss! W trakcie transmisji na żywo jeden z dyrektorów zaatakował Miss Meksyku, zarzucając jej, że nie wzięła udziału w sponsorskiej sesji zdjęciowej. Wpadł w taki szał, że nawet nazwał uczestniczkę "głupią". Ona zaczęła się bronić, a kilkanaście jej koleżanek w ramach protestu wyszło z sali. Kierownictwo wyższego szczebla zareagowało na wybryk kolegi. Teraz przeprasza we łzach, a o aferze jest coraz głośniej!

Awantura podczas wyborów Miss Universe! Dyrektor wyzwał Miss Meksyku

Autor: x.com; Miss Universe/ Instagram
Awantura podczas wyborów Miss Universe! Dyrektor wyzwał Miss Meksyku
Wielka awantura między dyrektorem a miss Meksyku podczas konkursu piękności. Padły wyzwiska

Afera podczas wyborów Miss Universe! Kilka dni temu w Tajlandii miała miejsce tak zwana ceremonia wręczenia szarf. Brały w niej udział finalistki reprezentujące różne kraje, w tym kandydatka z Meksyku, Fátima Bosch (25 l.). W pewnym momencie najpiękniejsza Meksykanka została publicznie zaatakowana przez dyrektora wykonawczego Nawata Itsaragrisila! Zarzucał jej, że nie brała udziału w pewnej sponsorskiej sesji zdjęciowej. „Meksyku, gdzie jesteś?” – pytał tajski biznesmen. „Słyszałem, że nie zamierzasz wspierać wszystkiego, co dotyczy Tajlandii. To prawda?”. Potem nastąpiła trwająca kilka minut kłótnia, a wszystko było transmitowane na żywo na konkursowych stronach internetowych. W pewnym momencie Itsaragrisil nazwał Fátimę Bosch „głupią”. „Nie szanujesz mnie jako kobiety” - odpowiadała miss. Atmosfera była tak napięta, że kilkanaście uczestniczek konkursu Miss Universe opuściło galę w geście solidarności z koleżanką z Meksyku. 

Miss wygrała z dyrektorem.  "Jeszcze raz przepraszam, jeśli wywołałem w kimś dyskomfort. Jestem człowiekiem"

Rezultat jest taki, że to krewki dyrektor ma kłopoty, a nie kandydatki. Jego przełożony publicznie nakazał mu zmienić swoje postępowanie i zawiesił go w obowiązkach. „Ograniczyłem udział Nawata w wydarzeniach 74. konkursu Miss Universe, ograniczając go w maksymalnym możliwym stopniu lub całkowicie eliminując” – napisał Raúl Rocha na oficjalnym profilu organizacji na Instagramie. Wyraził też „ogromne oburzenie wobec Nawata "za „publiczną agresję, jakiej dopuścił się wobec Fatimy Bosch", którą „upokorzył, obraził i okazał jej brak szacunku”. Przerwana ceremonia została przełożona, a teraz dyrektor skandalista kaja się i we łzach przeprasza. „Przepraszam fanów Miss Universe, moja cierpliwość ma swoje granice. Jeszcze raz przepraszam, jeśli wywołałem w kimś dyskomfort. Jestem człowiekiem. Nie chciałem zrobić czegoś takiego” – zapewniał podczas upokarzającej tyrady.

Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!
