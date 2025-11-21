Miss spadła ze sceny podczas konkursu! Trafiła do szpitala

Zofia Dąbrowska
2025-11-21 9:44

Koszmarny wypadku podczas konkursu Miss Universe! Jedna z uczestniczek, Miss Jamajki, w ciemnościach panujących na wybiegu dla kandydatek spadła ze sceny! Wszystko zostało uchwycone na filmie, który trafił do mediów społecznościowych i obiegł cały świat. Gabrielle Henry (28 l.) została wyniesiona z sali konkursowej na noszach. Co jej się stało? Jest już oficjalny komunikat.

Miss Jamajki spadła ze sceny podczas konkursu Miss Universe. Została ranna, wyniesiono ją na noszach

Chwile prawdziwej grozy na konkursie Miss Universe! Podczas eliminacji Miss Universe w Tajlandii kolejne kandydatki przechadzały się po wybiegu. Publiczność biła brawo i filmowała kolejne piękności telefonami. W pewnym momencie na scenę wyszła Gabrielle Henry (28 l.), Miss Jamajki. Przemierzała wybieg w eleganckiej sukni, gdy nagle... zrobiła krok w niewłaściwą stronę i runęła ze sceny w ciemności! Najprawdopodobniej miss nie zauważyła w ciemnościach, gdzie dokładnie kończy się scena i to spowodowało jej groźny wypadek. Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych widać upadek Gabrielle Henry, a także akcję ratunkową, podczas której kandydatka do tytułu najpiękniejszej kobiety świata jest wynoszona z sali konkursowej na noszach. Pechową "misskę" przewieziono w szpitalu w Bangkoku, gdzie pozostała pod obserwacją przez noc. Na szczęście okazało się, że Miss Jamajki tylko się potłukła i nie odniosła żadnych poważniejszych obrażeń. „Byłem tam z jej rodziną i z nią samą i na szczęście nie ma żadnych złamanych kości, jest pod dobrą opieką” – napisał Raúl Rocha Cantú, szef Miss Universe Organization we wpisie na Instagramie.

Konkurs Miss Universe wstrząsany skandalami. To już trzeci w tym roku

To wyjątkowo pechowa edycja Miss Universe. Wcześniej było głośno otym, że kompozytor Omar Harfouch zrezygnował z bycia jurorem, zarzucając organizatorom ustawianie wyborów. Wcześniej doszło też do kłótni między jednym z dyrektorów a Miss Meksyku. Fátima Bosch (25 l.)została publicznie zaatakowana przez dyrektora wykonawczego Nawata Itsaragrisila. Zarzucał jej, że nie brała udziału w pewnej sponsorskiej sesji zdjęciowej. Potem nastąpiła trwająca kilka minut kłótnia, a wszystko było transmitowane na żywo na konkursowych stronach internetowych. W pewnym momencie Itsaragrisil nazwał Fátimę Bosch „głupią”. „Nie szanujesz mnie jako kobiety” - odpowiadała miss. Atmosfera była tak napięta, że kilkanaście uczestniczek konkursu Miss Universe opuściło galę w geście solidarności z koleżanką z Meksyku. Ostatecznie Nawat Itsaragrisil został odsunięty od obowiązków przez prezesa organizacji.

