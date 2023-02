Trudno uwierzyć w ten horror. Od wtorku, 21 lutego, służby z Hongkongu poszukiwały 28-letniej Abby Choi, wschodzącej gwiazdy modelingu. To właśnie wtedy była widziana po raz ostatni. W piątek policjanci wkroczyli do mieszkania w Lung Mei, nadmorskiej wiosce około pół godziny jazdy od centrum miasta, wynajmowanego przez jej byłych teściów, w pobliżu którego była jakiś czas wcześniej widziana. To, co zobaczyli tam funkcjonariusze, trudno opisywać ze spokojem.

Makabryczna śmierć modelki. "Dwie nogi w lodówce"

Jak podaje "The Sun", powołując się na doniesienia lokalnych mediów, w lodówce znaleźli dwie nogi, a w szafkach dowód osobisty ofiary, karty kredytowe i inne rzeczy. "W garnkach z zupą znaleziono ludzką tkankę, podczas gdy głowy, tułowia i rąk ofiary nie było na miejscu zdarzenia. Policja odkryła również, że mieszkanie zostało skrupulatnie przygotowane przez zabójców" - mówi nadinspektor policji Alan Chung. "W mieszkaniu znaleziono narzędzia używane do rozczłonkowywania ludzkich ciał, w tym maszynki do mięsa, piły łańcuchowe, długie płaszcze przeciwdeszczowe, rękawiczki i maski".

Hongkong. Zamordowali ją przez pieniądze?

W związku ze sprawą aresztowano byłych teściów młodej kobiety. Policja prowadzi też obławę na jej byłego męża. Uważa się, że to właśnie on był prowodyrem tego brutalnego mordu. Modelka podobno kłóciła się z nim i jego rodziną o pieniądze. I to o niemałe pieniądze - media donoszą, że w grę wchodziło ok. 100 milionów dolarów hongkońskich (prawie 60 mln zł). "Niektórzy ludzie byli podobno niezadowoleni z tego, jak Choi obchodziła się ze swoimi aktywami finansowymi" - twierdzi źródło, na które powołuje się "The Sun".

A horrendous murder occurred in Lung Mei Village, Tai Po and saw famed 28-year-old model Abby Choi Tin-fung murdered with her body dismembered, according to sources. Police are now investigating the case and have arrested three men. pic.twitter.com/AFpLLv39EJ— Warm Talking (@Warm_Talking) February 25, 2023

