Mordercze niedźwiedzie terroryzują ludzi. "Rekordowa liczba zgonów"

- W Japonii odnotowano rekordową liczbę ofiar śmiertelnych w wyniku ataków niedźwiedzi – aż siedem osób.
- Władze reagują, zezwalając na odstrzał niebezpiecznych zwierząt, a naukowcy opracowują system AI przewidujący spotkania z niedźwiedziami.
- Niedobór pożywienia w górach zmusza niedźwiedzie do wkraczania na tereny zamieszkane.
- Jakie są długoterminowe rozwiązania tego narastającego problemu? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.
Siedem osób nie żyje po atakach niedźwiedzi
Japoński dziennik "Mainichi Shimbun" przekazał, że w okresie od kwietnia do października tego roku w Japonii wskutek ataku niedźwiedzi zginęło siedem osób - co stanowi nowy rekord. "Poprzedni najwyższy bilans wynosił sześć ofiar śmiertelnych" - mówi cytowany przez gazetę przedstawiciel ministerstwa środowiska. W tym roku co najmniej 108 osób odniosło także obrażenia w wyniku ataku niedźwiedzi. Ostatnim przypadkiem śmiertelnym jest mężczyzna, którego potwornie okaleczone ciało znaleziono w prefekturze Iwate na wyspie Honsiu 8 października. Sekcja zwłok potwierdziła, że zginął on w wyniku ataku niedźwiedzia. Poszedł do lasu, bo chciał zbierać grzyby.
Władze postanowiły interweniować. Jak podaje japoński dziennik, we wrześniu w życie weszło znowelizowane prawo, zezwalające na zatrudnianie przez gminy myśliwych do "interwencyjnego odstrzału" niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkanych. Z prawa po raz pierwszy skorzystały władze miasta Sendai w prefekturze Miyagi, gdzie 8 października zastrzelono dorosłego niedźwiedzia.
Naukowcy mają plan, jak uniknąć spotkania z niedźwiedziem
Naukowcy mają natomiast inny pomysł i już rozpoczęli pracę nad takim systemem. "Eksperci z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowali system oparty na AI, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu 1 km. Analizuje on dane o obserwacjach zwierząt i warunkach pogodowych, aby oszacować ryzyko takiego spotkania" – przekazał dziennik "South China Morning Post".
Dlaczego zwierzęta pojawiają się coraz częściej na terenach zamieszkałych? Główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zasiedlone przez ludzi.