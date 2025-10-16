Mordercze niedźwiedzie terroryzują ludzi. "Rekordowa liczba zgonów"

W Japonii odnotowano rekordową liczbę ofiar śmiertelnych w wyniku ataków niedźwiedzi – aż siedem osób.

Władze reagują, zezwalając na odstrzał niebezpiecznych zwierząt, a naukowcy opracowują system AI przewidujący spotkania z niedźwiedziami.

Niedobór pożywienia w górach zmusza niedźwiedzie do wkraczania na tereny zamieszkane.

Jakie są długoterminowe rozwiązania tego narastającego problemu? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Siedem osób nie żyje po atakach niedźwiedzi

Japoński dziennik "Mainichi Shimbun" przekazał, że w okresie od kwietnia do października tego roku w Japonii wskutek ataku niedźwiedzi zginęło siedem osób - co stanowi nowy rekord. "Poprzedni najwyższy bilans wynosił sześć ofiar śmiertelnych" - mówi cytowany przez gazetę przedstawiciel ministerstwa środowiska. W tym roku co najmniej 108 osób odniosło także obrażenia w wyniku ataku niedźwiedzi. Ostatnim przypadkiem śmiertelnym jest mężczyzna, którego potwornie okaleczone ciało znaleziono w prefekturze Iwate na wyspie Honsiu 8 października. Sekcja zwłok potwierdziła, że zginął on w wyniku ataku niedźwiedzia. Poszedł do lasu, bo chciał zbierać grzyby.

Władze postanowiły interweniować. Jak podaje japoński dziennik, we wrześniu w życie weszło znowelizowane prawo, zezwalające na zatrudnianie przez gminy myśliwych do "interwencyjnego odstrzału" niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkanych. Z prawa po raz pierwszy skorzystały władze miasta Sendai w prefekturze Miyagi, gdzie 8 października zastrzelono dorosłego niedźwiedzia.

Naukowcy mają plan, jak uniknąć spotkania z niedźwiedziem

Naukowcy mają natomiast inny pomysł i już rozpoczęli pracę nad takim systemem. "Eksperci z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowali system oparty na AI, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu 1 km. Analizuje on dane o obserwacjach zwierząt i warunkach pogodowych, aby oszacować ryzyko takiego spotkania" – przekazał dziennik "South China Morning Post".

Dlaczego zwierzęta pojawiają się coraz częściej na terenach zamieszkałych? Główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zasiedlone przez ludzi.