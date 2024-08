Morderczyni szuka miłości na portalu randkowym! "Jestem delikatna"

33-letnia zabójczyni odsiadująca dożywocie ogłasza się na portalu randkowym. Jej ogłoszenie może zdumiewać

Straszna historia Madison McDonald (33 l.) w 2021 roku była na czołówkach amerykańskich portali informacyjnych. Pochodząca z Teksasu kobieta w kwietniu podała swoim córkom Lillian Mae (+1 rok) i Archer Hammond (+6 l.) mieszankę środków uspokajających, a potem kolejno je udusiła. Następnie poszła na komisariat policji i spokojnie powiedziała, co zrobiła. Tłumaczyła swój czyn chęcią "uchronienia córek przed przemocą". Podczas procesu obrońcy Madison McDonald przekonywali, że kobieta jest niepoczytalna, jednak ostatecznie członkowie ławy przysięgłych orzekli, iż mimo stwierdzonych chorób psychicznych Amerykanka wiedziała, co robi i może odpowiadać za zbrodnię. 33-letnia dziś zabójczyni usłyszała w 2023 roku wyrok dożywocia. Teraz "Daily Star" wyśledził, co się z nią dzieje. Trudno byłoby to odgadnąć. Otóż zabójczyni... szuka miłości na portalu randkowym.

"Jestem delikatna i wrażliwa, ale moi bliscy mówią, że potrafię być również krytyczna i wybredna. Uważam się za inteligentną i zaradną"

Jak to możliwe? Chodzi o portal randkowy Wire of Hope stworzony specjalnie z myślą o więźniach. Zamieszczają swoje ogłoszenia, a kontaktować się z nimi mogą nie tylko inni osadzeni, ale i osoby przebywające na wolności. Madison McDonald pokazała na swoim profilu zdjęcie, na którym wygląda zdecydowanie bardziej korzystnie niż na policyjnych fotografiach wykonanych po aresztowaniu. Cała sytuacja może budzić mieszane uczucia, zwłaszcza to, co przestępczyni pisze o sobie. Opisała siebie jako delikatną i wrażliwą. „Gdy mam okazję, lubię być w ruchu! Jestem osobą o wysokiej energii. Jestem delikatna i wrażliwa, ale moi bliscy mówią, że potrafię być również krytyczna i wybredna. Uważam się za inteligentną i zaradną. Zawsze byłam świetną słuchaczką, a ludzie uważają, że powinnam zostać doradcą” - pisze zabójczyni. Co o tym myślisz?

Sonda Co myślisz o tym, że kobieta skazana za zabójstwo dzieci szuka miłości na portalu randkowym? Nie ma w tym nic złego, każdy ma prawo do miłości To bulwersujące, powinna zapaść się pod ziemię, a nie randkować Mam mieszane uczucia

EXCLUSIVE: Mum who murdered her daughters, 1 and 6, is looking for love and claims she's 'delicate'https://t.co/cZdR0W6zsO pic.twitter.com/YHiUIKCA8T— Daily Star (@dailystar) August 6, 2024

