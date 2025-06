Musk pluje Trumpowi w twarz?! Padły mocne słowa. "Okropne paskudztwo"

Elon Musk ostro skrytykował daleko idący projekt ustawy Republikanów, mający na celu wprowadzenie w życie programu polityki wewnętrznej prezydenta Trumpa, pisząc na X, że jest to "obrzydliwa abominacja" i zwracając się do członków Izby Reprezentantów, którzy za nim głosowali: "Wiecie, że postąpiliście źle" - przekazuje "The New York Times". Musk się nie szczypał. To, co myśli na temat ustawy, rozpisał na 10 postów na zarządzanej przez siebie platformie X. We wpisach udostępnił między innymi komentarze senatorów Randa Paula z Kentucky i Mike'a Lee z Utah, dwóch republikanów, którzy stanęli po jego stronie w sprzeciwie wobec rosnącego deficytu USA.

Trump vs. Musk. Szykuje się ostry konflikt?

"Przepraszam, ale po prostu nie mogę już tego znieść (...) Kongres doprowadza Amerykę do bankructwa" - komentował. Zasugerował przy okazji, że może poprzeć wysiłki mające na celu odsunięcie od władzy tych, którzy poparli projekt ustawy. "W listopadzie przyszłego roku zwolnimy wszystkich polityków, którzy zdradzili naród amerykański" – napisał, mając na myśli wybory uzupełniające zaplanowane na 2026 rok. Jak zauważa "NYT", to, co zrobił we wtorek (3 czerwca) Musk, ukazuje pogłębiający się rozdźwięk między nim a Trumpem, którego jeszcze do niedawna miał być prawą ręką. Teraz kończy swoją rolę w kierowaniu Departamentem Efektywności Rządowej.

Musk uwalnia się od Trumpa i od razu w niego uderza

"Podczas gdy panowie publicznie deklarowali ciągły podziw dla siebie nawzajem, odejście Muska z Waszyngtonu najwyraźniej uwolniło go od prezentowania zjednoczonego frontu z Białym Domem. Zamiast tego powrócił do wykorzystywania swojej marki nieprzewidywalnych wpływów politycznych za pośrednictwem X, platformy mediów społecznościowych, której jest właścicielem. W grudniu, przed inauguracją Trumpa, Musk storpedował dwupartyjny projekt ustawy o wydatkach, publikując na X mnóstwo postów, w tym groźbę znalezienia kontrkandydatów w prawyborach dla republikanów, którzy go poparli. W marcu bezskutecznie próbował wpłynąć na wynik wyścigu sądowego w Wisconsin, publikując niezliczone posty na korzyść konserwatywnego kandydata" - pisze "The New York Times".