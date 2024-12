Nagły komunikat o papieżu Franciszku. Choroba tuż przed Świętami!

Komunikat Watykanu o stanie zdrowia papieża Franciszka! Nie pojawi się dziś na modlitwie Anioł Pański. Powodem silne przeziębienie

Niepokojące doniesienia na temat papieża Franciszka! Ojciec Święty znowu jest chory! Watykan tuż przed Wigilią i Bożym Narodzeniem wydał nagły komunikat i potwierdza, że stan zdrowia Ojca Świętego nie pozwoli mu na uczestnictwo w modlitwie Anioł Pański dziś, 22 grudnia. "Z powodu intensywnego zimna oraz objawów przeziębienia w minionych dniach, jutro - w niedzielę 22 grudnia - papież Franciszek poprowadzi modlitwę Anioł Pański w kaplicy Domu Świętej Marty, także ze względu na obowiązki w przyszłym tygodniu" - brzmi oświadczenie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Wierni będą mogli zobaczyć papieża, ale tylko w telewizyjnej transmisji z Domu Świętej Marty, jego siedziby. Już w piątek, 20 grudnia Franciszek czuł się źle. Podczas jednej z audiencji papież powiedział: "Jestem bardzo przeziębiony". Mimo to wczoraj, 21 grudnia spotkał się z dostojnikami z Kurii Rzymskiej na tradycyjnej przedświątecznej audiencji. Póki co nie odwołano uroczystości z udziałem papieża zaplanowanych na 24 i 25 grudnia. W Wigilię wieczorem papież ma zainaugurować Rok Święty w Kościele, odprawi też mszę pasterkę w bazylice Świętego Piotra, a 25 grudnia wygłosi świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Kłopoty zdrowotne papieża trwają od dawna. Zorganizował już nawet swój przyszły pogrzeb

Papież Franciszek 17 grudnia skończy 88 lat. Stan zdrowia Ojca Świętego zwłaszcza od tegorocznej wiosny był przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański, miał problemy z odczytywaniem kazań przed wiernymi. Nie pojawił się nawet na Drodze Krzyżowej podczas Wielkanocy. Nie mówi się o tym, by cierpiał na jakieś konkretne poważniejsze choroby, jednak wiadomości o dolegliwościach uniemożliwiających papieżowi pracę słychać coraz częściej. Wiosną głośno było też o wyznaniu papieża Franciszka, który ujawnił, że przygotował już ze szczegółami własny pogrzeb. Opowiedział o tym w książkowym wywiadzie "Następca". Zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Teraz wyjawił jeszcze więcej. Miejsce spoczynku Franciszka znajdzie się w pomieszczeniu za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce" - rzekł papież. Grób Franciszka będzie znajdował się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, ponieważ szczególną cześć Ojciec Święty oddaje znajdującej się tam ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani.

Pope Francis to lead Sunday prayers from residence due to heavy cold https://t.co/OxInn9nC4g pic.twitter.com/9uaGYfmfv1— Reuters (@Reuters) December 21, 2024

