Nagroda Nobla z medycyny przyznana! Podano nazwiska

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell oraz Shimon Sakaguchi
Troje naukowców – Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell oraz Shimon Sakaguchi – zostało laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za 2025 rok. Komitet Noblowski uhonorował ich za przełomowe odkrycia dotyczące nabywania tzw. immunotolerancji obwodowej, czyli zdolności organizmu do rozpoznawania i tolerowania własnych komórek, co zapobiega autoimmunologicznym reakcjom. Jak podkreślono w uzasadnieniu, laureaci „zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego — regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań”. Odkrycie to otworzyło drogę do rozwoju nowoczesnych terapii immunologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w leczeniu chorób autoimmunologicznych, nowotworów oraz w transplantologii. Nagroda, wynosząca 11 milionów koron szwedzkich (około 4,5 miliona złotych), zostanie podzielona po równo między trójkę laureatów. Ceremonia wręczenia odbędzie się tradycyjnie 10 grudnia w Sztokholmie, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.
ZOBACZ TEŻ: Nagroda Nobla z medycyny 2025 przyznana. Przełom w immunologii
Kim są nobliści w dziedzinie medycyny?
Jak podaje Poradnik Zdrowie, Mary E. Brunkow jest badaczką USA związaną z Institute for Systems Biology w Seattle i zajmuje się projektami z zakresu genomiki, biomarkerów i nauk o zdrowiu. Fred Ramsdell, także z USA, to immunolog, który współpracował m.in. z Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Shimon Sakaguchi to profesor Uniwersytetu w Osace i jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie immunologii, którego odkrycia są podstawą współczesnej immunoterapii.
Kiedy poznamy kolejnych laureatów Nagrody Nobla? Harmonogram 2025
Nagrody Nobla są przyznawane co roku, zgodnie z wolą Alfreda Nobla. Ogłoszenie laureatów odbywa się zwykle w pierwszym pełnym tygodniu października, a ceremonia wręczenia nagród ma miejsce 10 grudnia (rocznica śmierci Nobla). Dla 2025 roku harmonogram ogłoszeń jest następujący:
Fizjologia / Medycyna. Poniedziałek, 6 października 2025
Fizyka. Wtorek, 7 października 2025
Chemia. Środa, 8 października 2025
Literatura. Czwartek, 9 października 2025
Pokojowa Nagroda Nobla. Piątek, 10 października 2025
Ekonomia. Poniedziałek, 13 października 2025