Nagroda Nobla z medycyny przyznana! Podano nazwiska

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell oraz Shimon Sakaguchi

Troje naukowców – Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell oraz Shimon Sakaguchi – zostało laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za 2025 rok. Komitet Noblowski uhonorował ich za przełomowe odkrycia dotyczące nabywania tzw. immunotolerancji obwodowej, czyli zdolności organizmu do rozpoznawania i tolerowania własnych komórek, co zapobiega autoimmunologicznym reakcjom. Jak podkreślono w uzasadnieniu, laureaci „zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego — regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań”. Odkrycie to otworzyło drogę do rozwoju nowoczesnych terapii immunologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w leczeniu chorób autoimmunologicznych, nowotworów oraz w transplantologii. Nagroda, wynosząca 11 milionów koron szwedzkich (około 4,5 miliona złotych), zostanie podzielona po równo między trójkę laureatów. Ceremonia wręczenia odbędzie się tradycyjnie 10 grudnia w Sztokholmie, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

ZOBACZ TEŻ: Nagroda Nobla z medycyny 2025 przyznana. Przełom w immunologii

Kim są nobliści w dziedzinie medycyny?

Jak podaje Poradnik Zdrowie, Mary E. Brunkow jest badaczką USA związaną z Institute for Systems Biology w Seattle i zajmuje się projektami z zakresu genomiki, biomarkerów i nauk o zdrowiu. Fred Ramsdell, także z USA, to immunolog, który współpracował m.in. z Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Shimon Sakaguchi to profesor Uniwersytetu w Osace i jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie immunologii, którego odkrycia są podstawą współczesnej immunoterapii.

Kiedy poznamy kolejnych laureatów Nagrody Nobla? Harmonogram 2025

Nagrody Nobla są przyznawane co roku, zgodnie z wolą Alfreda Nobla. Ogłoszenie laureatów odbywa się zwykle w pierwszym pełnym tygodniu października, a ceremonia wręczenia nagród ma miejsce 10 grudnia (rocznica śmierci Nobla). Dla 2025 roku harmonogram ogłoszeń jest następujący:

Fizjologia / Medycyna. Poniedziałek, 6 października 2025

Fizyka. Wtorek, 7 października 2025

Chemia. Środa, 8 października 2025

Literatura. Czwartek, 9 października 2025

Pokojowa Nagroda Nobla. Piątek, 10 października 2025

Ekonomia. Poniedziałek, 13 października 2025

BREAKING NEWSThe 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Sonda Czy według ciebie Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla? Tak Jeszcze nie, ale jest na dobrej drodze Nie Trudno powiedzieć

QUIZ. Wisława Szymborska 27 lat temu dostała Nagrodę Nobla. Co ma wspólnego z Korą i Sanah? Pytanie 1 z 10 Która polska wokalistka zasłynęła ostatnio piosenką z tekstem wiersza Wisławy Szymborkiej "Nic dwa razy"? Margaret Sanah Wiki Gabor Następne pytanie