Pechowy wnuczek odziedziczył równowartość prawie miliona euro. Banknoty są już wycofane z obiegu

To się nazywa mieć pecha! 32-letniemu mieszkańcowi regionu Alentejo w środkowej Portugalii fortuna przeszła koło nosa. Jak podaje PAP powołując się na Radio Campanario, mężczyzna podczas remontu domu odziedziczonego po zmarłym kilka lat temu dziadku odnalazł skrzynkę wypełnioną banknotami. Była ona schowana pod posadzką budynku. W środku znajdowała się natomiast równowartość prawie miliona euro w banknotach o nominale 100 escudo. Problem w tym, że senior zapomniał wymienić dawniej używaną w Portugalii walutę na euro. Być może do końca swojego 97-letniego życia obawiał się, że waluta europejska nie przetrwa i chciał zabezpieczyć się na wypadek powrotu swojego kraju do escudo. Niemniej obecnie escudo nie funkcjonuje w obiegu gotówkowym, a bank centralny już go nie wymienia na euro.

Proces przechodzenia na walutę europejską skończył się w Portugalii w 2021 roku. Dziadek nie zdradził też swojemu spadkobiercy sekretu dotyczącego skrzynki z pieniędzmi ukrytej pod podłogą. Gdyby to zrobił, wnuczek zapewne znacznie wcześniej "zaopiekowałby się" cennym znaleziskiem. Tymczasem tajemnica wyszła na jaw przypadkowo, dopiero kilka lat po śmierci seniora. Obecnie felerny spadek ma więc wartość jedynie kolekcjonerską.

