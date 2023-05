Najdroższa modelka świata już szykuje się na wakacje! Ma jeden sekret urody

Kendall Jenner szykuje ciało na wakacje 2023. Jej najważniejszy zabieg kosmetyczny może wykonać każda z nas!

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Wielu zastanawia się, jak to możliwe, że amerykańska gwiazda jest aż tak piękna. Kendall Jenner najwyraźniej właśnie zdradziła, co trzeba czynić, by lśnić urodą! Najdroższa modelka świata ponownie nie kryła swoich wdzięków przed fanami, pokazując na Instagramie parę gorących fotek z ciepłych krajów. Tym razem uchyliła także rąbka tajemnicy swojej bezcennej urody. Wszystko wskazuje na to, że każda kobieta przy odrobinie wysiłku może być piękna niczym Kendall. Po prostu trzeba... porządnie wytarzać się w piachu! Ten masaż i peeling w jednym wyraźnie jest dla Kendall bardzo ważny. Pozostaje ruszać na wydmy i tarzać się, ile sił, a 40 milionów dolarów przybliży się niechybnie!

Z kim teraz spotyka się Kendall Jenner? Wybrankiem modelki został sławny raper

Tymczasem życie miłosne najdroższej modelki świata rozkwita. Najnowszym wybrankiem Kendall Jenner jest Bad Bunny. Para najpierw została przyłapana na nocnej randce w klubie w West Hollywood, a potem pojawiała się już razem wszędzie, gdzie tylko się da, w tym na MET Gala, podczas której Kendall odważnie świeciła biustem i pośladkami. O modelce opowiada także ewidentnie najnowsza piosenka rapera Bad Bunny. "Słońce świeci goręcej w Portoryko niż w Phoenix" - rapuje gwiazdor. On sam pochodzi właśnie z Portoryko, zaś Phoenix Suns to drużyna, w której gra Devin Booker, były ukochany modelki. W piosence padają też słowa o "niebezpiecznych kobietach spod znaku Skorpiona", tymczasem taki właśnie jest znak zodiaku Kendall Jenner.

