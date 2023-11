Co za przyjaźń!

28-letnia Kendall Jenner z showbiznesem jest związana od dziecka. Trudno się dziwić - pochodzi z najsłynniejszego chyba na świecie celebryckiego rodu. Jej matka to Kris Jenner, a siostry to Kim, Kourtney i Kloe Kardashian, a także Kylie Jenner. 28-latka radzi sobie w branży znakomicie, od lat nie przestaje być określana mianem najdroższej modelki świata, zarabiając rocznie ponad 40 milionów dolarów. Co rusz można ją zobaczyć w kolejnych kampaniach dla najważniejszych domów mody na świecie.

Kendall Jenner jak świąteczny elf?

Tym razem efektami współpracy z nią pochwaliła się francuska marka Jacquemus, wypuszczając na rynek swoją najnowszą, już świąteczną kolekcję. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że Kendall "reklamuje" święta niemal na golasa. Na jednym ze zdjęć modelka ma na sobie przykrótkie futerko, a zamiast majtek ma wokół pośladków owinięte choinkowe lampki. Na innej fotografii Kendall pozuje w samych majtkach, zakrywając piersi dłońmi. Na jeszcze innej widać ją jak siedzi w fotelu mając na sobie tylko sweter i... narty.

Kendal Jenner - kariera dzięki rodzinie?

Fani są podzieleni. Jedni zachwycają się odwagą i nonszalancją gwiazdy, inni wytykają jej, że karierę zrobiła dzięki znanej rodzinie, a sama nie jest w stanie zaproponować nic. "Dość już tego. Wieje nudą, zawsze to samo", "Jest tyle ciekawszych modelek na świecie", "Ta rodzina niszczy wszystkie marki, jakich się dotknie" - piszą. A jak Wam się podoba najnowsza kampania Kendall Jenner?

