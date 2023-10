i Autor: Instagram (2) Kim Kardashian nosi stanik za 80 tys. zł! Te zdjęcia powalają!

Te zdjęcia powalają!

Kim Kardashian nosi stanik za 80 tysięcy zł! Ledwo co zakrywa jej biust!

jopl 12:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kim Kardashian, bodaj najsłynniejsza celebrytka na świecie, wie, co zrobić, by zwrócić na siebie uwagę. O jej karierze zdecydowała seks taśma, paradowała w legendarnej sukience Marylin Monroe, którą podobno podarła, a jej najbardziej intymne chwile można podglądać w reality show. Teraz postanowiła włożyć na siebie coś, co nic nie pozostawia wyobraźni. Fani podzieleni!