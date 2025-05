"Najmniej narcystyczny w historii". Taki będzie nowy papież?

"Corriere della Sera": Leon XIV miał "najmniej narcystyczne w historii" pierwsze przemówienie. Jego strój też mówił wiele

Kim jest nowy papież, Leon XIV, czyli amerykański kardynał Robert Prevost? Wszyscy chcą teraz dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Już pierwsze minuty jego pontyfikatu mogły nam wiele powiedzieć - zauważa włoski dziennik "Corriere della Sera". Chodzi o sposób, w jaki Prevost zaprezentował się światu na balkonie. "Pierwsze minuty Leona Amerykanina mówią nam, że zaprezentował się światu w sposób bardzo odmienny od swego poprzednika. Żadnego prostego stroju, wrócił czerwony mucet, żadnego przyjacielskiego 'dobry wieczór' ani improwizowanych słów, lecz napisane na kartce" - napisali Włosi. "Żadnego akcentu na swój temat. Jego przemówienie było najmniej narcystyczne w historii" - ocenia "Corriere della Sera", przypominając, że poprzedni papieże odnosili się w swoich pierwszych przemówieniach do siebie. "W epoce sztucznych gestów i aroganckich tonów pod kątem mediów społecznościowych, Amerykański Leon zdaje się zmierzać w zupełnie inną stronę" - dodają dziennikarze.

Leon XIV: "Bóg nas kocha. Bóg kocha wszystkich. Zło nie zwycięży"

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem wczoraj, 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Oto pierwsze słowa, które wypowiedział do wiernych:

"Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami. Ten pokój jest trwały, bo pochodzi od Boga. (...) Dalej mamy w uszach słaby głos papieża Franciszka, który błogosławił Rzymowi. Dawał swoje błogosławieństwo światu tego wielkanocnego poranka. Pozwólcie, że je powtórzę" - mówił nowy papież.

„Pozwólcie mi kontynuować to błogosławieństwo. Bóg nas kocha. Bóg kocha wszystkich. Zło nie zwycięży” – powiedział po włosku, zwracając się do tłumu zgromadzonego w Watykanie.

"Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią""Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Chce podziękować współbraciom kardynałom. Chcę iść razem z wami, pracować razem, mężczyźni i kobiety. Jestem synem świętego Augustyna, który powiedział: z wami jestem chrześcijaninem. (...) Razem możemy iść w kierunku ojczyzny, którą nam przygotował Bóg. Musimy szukać wspólnie tego, jak być kościołem misyjnym, otwartym, jak ten plac. Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią" - powiedział Leon XIV.

Il nuovo Papa è l'americano Prevost, eletto con il nome Leone XIV. «Il male non prevarrà. Servono ponti. Sia con voi una pace disarmata». Il grazie a Francesco e l'urlo della piazza | Il discorso https://t.co/DLokvu9k9j— Corriere della Sera (@Corriere) May 8, 2025

