Najnowszy Google Doodle! 25. urodziny Google. Jak się zaczęło?

Google Doodle w dniu 27 września 2023 roku. Google obchodzi swoje 25. urodziny. Okolicznościowe Google Doodle pojawiło się w sieci

Google Doodle to specjalny wygląd znanego logo Google, najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej świata. Kiedy mamy ważne święto, istotną rocznicę czy zawody sportowe, logo to zostaje w szczególny sposób udekorowane. Przykładowo w Noże Narodzenie pojawiają się symbole takie jak choinka, bombki czy prezenty, podczas rocznicy urodzin sławnych osób - grafiki przedstawiające te postaci lub ich wynalazki. A czy widziałeś już już dzisiejszy Google Doodle? Logo Google po raz kolejny zmieniło swój wygląd, tym razem z powodu ważnej rocznicy. Dziś najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa obchodzi swoje 25. urodziny. Jak wygląda Google Doodle w dniu 27 września? Jest to krótka animacja. Kolorowe litery tworzą słowo "Google", a potem dwie litery "o" zmieniają się w liczbę "25". Kiedy klikniemy w logo, zamienia się ono na ekranie w wielobarwne wirtualne confetti.

Wyszukiwarka Google ma 25 lat. Zaczęło się od dwóch studentów, którzy mieli biuro w garażu

Czy pamiętasz, kiedy i gdzie powstała wyszukiwarka Google? Z okazji 25. urodzin Google firma tak pisze sama o sobie: "Los lub szczęście sprawiło, że doktoranci Sergey Brin i Larry Page poznali się pod koniec lat 90. pracując nad programem komputerowym na Uniwersytecie Stanforda. Szybko przekonali się, że mają podobną wizję: uczynić sieć WWW miejscem bardziej dostępnym. Oboje niestrudzenie pracowali w swoich pokojach w akademiku, aby opracować prototyp lepszej wyszukiwarki. Ponieważ poczynili znaczące postępy w projekcie, przenieśli działalność do pierwszego biura Google – wynajętego garażu. 27 września 1998 roku oficjalnie narodziła się firma Google Inc. Wiele się zmieniło od 1998 roku — łącznie z naszym logo w dzisiejszym Doodle — ale misja pozostała ta sama: uporządkowanie informacji ze świata i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Miliardy ludzi na całym świecie korzystają z Google, aby wyszukiwać, łączyć się, pracować, bawić się i wiele więcej! Dziękujemy, że rozwijaliście się razem z nami przez ostatnie 25 lat. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas przyszłość – razem".

Looking back at some birthday doodles as we look forward to celebrating our 25th birthday tomorrow 🥹🎂#GoogleDoodle pic.twitter.com/htqszNy5da— Google India (@GoogleIndia) September 26, 2023

