Jenna Jameson się rozwodzi! Sławna gwiazda porno rozstała się z dwoma mężami, teraz z żoną. Była ukochana aktorki ujawnia szokujący powód

To miała być wielka zmiana w życiu Jenny Jameson (50 l.) i początek nowego rozdziału jej skandalizującej biografii. Po dwóch rozwodach dawna gwiazda filmów porno miała ustatkować się u boku... kobiety. W maju 2023 roku Jenna Jameson niespodziewanie wzięła ślub z TikTokerką Jessi Lawless. Panie pobrały się podczas spontanicznej ceremonii w Las Vegas, wypowiadając sakramentalne "tak" przed sobowtórem Johnny'ego Casha. Pozowały do wspólnych zdjęć na Instagramie i wydawało się, że dawna aktorka porno odnalazła spokój po życiowych burzach. Aż do teraz! Jessi Lawless (41 l.) opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawnia wstydliwy sekret Jenny Jameson!

"Powiedziałam jej na początku naszego związku, że wyznaczam twardą granicę i że picie doprowadziło do tak wielu problemów w jej życiu, że nie będę tego tolerować"

Jedna rzecz zakończyła ich miłość błyskawicznie i był to alkoholowy nałóg gwiazdy porno. "Krąży wiele plotek, że Jenna i ja się rozwodzimy, więc nagrywam ten film, aby to potwierdzić. Powiedziałam jej na początku naszego związku, że wyznaczam twardą granicę i że picie doprowadziło do tak wielu problemów w jej życiu, że nie będę tego tolerować w żadnych okolicznościach. Trzymałam ją na dobrej drodze, a ona jedzie do Chicago i zaczyna pić. Powiedziała mi wprost: 'Nie jest mi przykro'. Kocham cię całym sercem i naprawdę życzę ci wszystkiego najlepszego” – powiedziała już niemal była żona Jenny Jameson...

Jenna Jameson. Kim jest ta gwiazda filmów dla dorosłych?

Jenna Jameson urodziła się w Las Vegas jako córka tancerki i policjanta. Jako 17-latka zaczęła pracować jako striptizerka, z podrobionym dowodem osobistym pozowała dla magazynów dla mężczyzn. Zadebiutowała w filmie porno w 1993 roku. Od tamtej pory zagrała w 143 takich produkcjach, kilka z nich także wyreżyserowała. Wystąpiła na ponad 300 okładkach magazynów, m.in. takich jak „Playboy”, „Hustler”, „Cosmopolitan”. Miała dwóch mężów, a z Tito Ortizem, zawodnikiem MMA, ma dwóch 15-letnich synów bliźniaków, nad którymi pełną opiekę sprawuje dziś ojciec. Od 2015 roku Jenna Jameson spotykała się z izraelskim biznesmenem Liorem Bittonem i przeszła dla niego na judaizm, mają jedną córkę. Potem związała się z kobietą i wzięła z nią ślub w maju 2023 roku. Teraz wygląda na to, że i ten związek przechodzi do historii.

