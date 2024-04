Szok! Duchowny grał w filmach dla dorosłych. Ich liczba zwala z nóg

Gwiazdor porno Rocco Reed przeszedł szokującą przemianę. Zagrał w 1000 filmach dla dorosłych, potem został pastorem chrześcijańskim

Jeszcze dziesięć lat temu ten grzeczny, uśmiechnięty pastor był gwiazdorem porno! Dziś Joshua Broome (42 l.) ze Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inną osobą. A historia jego życia może naprawdę zdumiewać. Jako nastolatek Joshua przyjechał do Los Angeles i próbował zrobić karierę modela. Proponowano mu oczywiście bardzo różne sesje, a także role filmowe. Początkowo odmawiał, ale potem pomyślał sobie, że zarobi szybkie pieniądze w filmie erotycznym. „Dobrze, pomyślałem, co najgorszego może się wydarzyć? Będę uprawiał seks z tą dziewczyną, zapłacą mi za to – ktoś się o tym dowie” - mówił niedawno w podcaście Mighty Pursuit. Zagrał w jednym filmie, potem w drugim... aż całkiem wsiąkł w branżę porno. W latach 2006-2013 pod pseudonimem Rocco Reed zarabiał ponad milion dolarów rocznie i zagrał w 1000 filmach dla dorosłych. Ale jak dziś opowiada, w końcu zrozumiał, że ta sytuacja ma swoje ciemne strony.

Przeszedł załamanie i chciał się zabić. Wtedy z gwiazdora porno zmienił się w pastora, dziś walczy z pornografią

Po pierwsze, zaręczył się z koleżanką z branży i musiał znosić fakt, że oboje uprawiają na ekranie seks z innymi ludźmi. Po drugie, nieustająco musiał odcinać się od rzeczywistości, by móc grać. "Kiedy akt intymności, który ma odbywać się na osobności, odbywa się w miejscu publicznym, następuje oddzielenie od rzeczywistości. Aby to zrobić, musisz odciąć się od rzeczywistości, ponieważ nie możesz po prostu być tu i teraz, bo nie zrobiłoby to dobrej sceny" - tłumaczy dawny Rocco. W końcu zaczął przyjmować propozycję gry w filmach gejowskich, przez co jego otoczenie odwróciło się od niego. Samotny Joshua popadł w depresję, przeszedł załamanie, chciał się zabić. W końcu zupełnie zerwał z przeszłością i został pastorem chrześcijańskim. Dziś walczy z pornografią na każdym kroku, prowadzi chrześcijański podcast Counterfeit Culture i podkreśla, że skutki pracy w branży erotycznej są dla psychiki niszczycielskie.

