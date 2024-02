Aktorka z filmów dla dorosłych zrekonstruowała błonę dziewiczą i szuka drugiego pierwszego kochanka. "Marzę o facecie z sąsiedztwa"

Czy można pogodzić grę w filmach dla dorosłych z byciem dziewicą? Jak się okazuje, jest na to pewien sposób. O wszystkim opowiedziała niejaka Helene Boudreau z Kanady, która twierdzi, że jest jednocześnie gwiazdą porno i dziewicą. Jak ona to zrobiła? Teraz wszystko jest już jasne! Helene Boudreau po prostu... poddała się rekonstrukcji błony dziewiczej. Ta operacja sprawia, że "oryginalna" dziewica jest nie do odróżnienia od tej z odzysku i w sensie fizycznym można jeszcze raz przeżyć swój "pierwszy raz". Po co internetowa gwiazdka zdecydowała się na taką operację plastyczną? Zdawałoby się, że w jej branży nie ma to większego sensu, ale to tylko pozory.

Helene ogłasza, kogo teraz poszukuje. "Nie chcę gwiazdora porno"

"Chciałam ponownie rozpocząć liczenie od zera” – powiedziała Kanadyjka, cytowana przez Daily Star. "Mój licznik oficjalnie wynosi teraz zero" – dodała gwiazda porno i ogłasza, że szuka drugiego pierwszego kochanka. Jak ujawnia, ilość ofert jest już przytłaczająca i musi zorganizować konkurs. "Chcę znaleźć dobrego faceta, który odbierze mi dziewictwo" - wyznaje aktorka. Kto spełni jej wymagania? "Szukam faceta z sąsiedztwa, nie gwiazdora porno. Nie może mieć zbyt dużej ilości mięśni" - zastrzega świeżo upieczona dziewica. Jacyś chętni?

'I've had vagina op to become virgin again – now men are competing to bonk me'https://t.co/9RYTWJMLOJ pic.twitter.com/uah4eNQ9Ht— Daily Star (@dailystar) January 31, 2024

