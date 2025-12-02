Nastolatek zakradł się na wybieg lwa. Horror w zoo!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-02 9:54

Koszmar w brazylijskim zoo! Pewien nastolatek mający obsesję na punkcie dzikich kotów postanowił podstępem zakraść się na wybieg lwicy. Niestety, bardzo źle się to dla niego skończyło. Przerażeni świadkowie niespodziewanych zdarzeń nakręcili telefonami filmy, na których częściowo widać, co stało się, gdy lwica zauważyła intruza na swoim terenie.

Nastolatek zakradł się na wybieg lwa i zginął. Horror w zoo! Jest wideo

Autor: x.com, / Shutterstock

Nastolatek marzył o zostaniu poskramiaczem lwów. Zakradł się na wybieg w zoo i zginął

Gerson de Melo Machado (+19 l.) z Brazylii miał w życiu jedną obsesję - dzikie, egzotyczne koty. Marzył, że pewnego dnia zostanie poskramiaczem lwów. Niestety nabrał przekonania, że najlepszą metodą realizacji tego celu będzie potajemne wejście na wybieg lwa w zoo. Skończyło się tragedią. Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Parque Zoobotanio Arruda Camara w mieście Joao Pessoa. Znajduje się tam między innymi wybieg dla lwicy. Zwierzę to zafascynowało 19-latka. Według brazylijskiego portalu Metropoles feralnego dnia chłopak wspiął się na ponad sześciometrowe ogrodzenie zwieńczone drutem, a następnie, już po jego przekroczeniu, zszedł po drzewie stojącym tuż przy wybiegu lwów. Zgromadzeni w zoo odwiedzający na ten widok zamarli z przerażenia. Niektórzy, zamiast podnieść alarm, kręcili filmy telefonami.

ZOBACZ TEŻ: Lew rzucił się na dzieci i kobietę pośrodku ulicy! Oto, co stało się potem

Chłopak, który dostał się na wybieg lwa, miał zaburzenia psychiczne i obsesję na punkcie lwów

Niestety, cała sytuacja skończyła się tragedią. Nagrania, które szybko trafiły do sieci, pokazują moment, gdy lwica o imieniu Leona podbiega do drzewa, pod którym zatrzymał się Machado. Gdy tylko chłopak zaczął schodzić, zwierzę rzuciło się na niego. Lwica powaliła nastolatka, wciągnęła za mur oddzielający dalszą część wybiegu i po chwili ponownie rzuciła się na niego, gdy próbował wstać i uciec. Mimo reakcji obsługi zoo i interwencji ratowników, życia 19-latka nie udało się uratować. Jak podał brazylijski dziennik O Correio Braziliense, Machado cierpiał na zaburzenia psychiczne i był w przeszłości wielokrotnie hospitalizowany. Od dzieciństwa wykazywał obsesyjne zainteresowanie lwami. Wcześniej ukrył się w podwoziu samolotu lecącego do Afryki, bo chciał dostać się tam i zostać pogromcą lwów. Odkryto go w ostatniej chwili. Co do lwicy z zoo, nie zostanie uśmiercona ani przewieziona do innego zoo. Stwierdzono, że jej zachowanie było zrozumiale u dzikiego zwierzęcia, a poza obroną swojego terytorium nie wykazuje agresywnych zachowań. 

