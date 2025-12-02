Nastolatek zakradł się na wybieg lwa. Horror w zoo!

Nastolatek marzył o zostaniu poskramiaczem lwów. Zakradł się na wybieg w zoo i zginął

Gerson de Melo Machado (+19 l.) z Brazylii miał w życiu jedną obsesję - dzikie, egzotyczne koty. Marzył, że pewnego dnia zostanie poskramiaczem lwów. Niestety nabrał przekonania, że najlepszą metodą realizacji tego celu będzie potajemne wejście na wybieg lwa w zoo. Skończyło się tragedią. Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Parque Zoobotanio Arruda Camara w mieście Joao Pessoa. Znajduje się tam między innymi wybieg dla lwicy. Zwierzę to zafascynowało 19-latka. Według brazylijskiego portalu Metropoles feralnego dnia chłopak wspiął się na ponad sześciometrowe ogrodzenie zwieńczone drutem, a następnie, już po jego przekroczeniu, zszedł po drzewie stojącym tuż przy wybiegu lwów. Zgromadzeni w zoo odwiedzający na ten widok zamarli z przerażenia. Niektórzy, zamiast podnieść alarm, kręcili filmy telefonami.

Chłopak, który dostał się na wybieg lwa, miał zaburzenia psychiczne i obsesję na punkcie lwów

Niestety, cała sytuacja skończyła się tragedią. Nagrania, które szybko trafiły do sieci, pokazują moment, gdy lwica o imieniu Leona podbiega do drzewa, pod którym zatrzymał się Machado. Gdy tylko chłopak zaczął schodzić, zwierzę rzuciło się na niego. Lwica powaliła nastolatka, wciągnęła za mur oddzielający dalszą część wybiegu i po chwili ponownie rzuciła się na niego, gdy próbował wstać i uciec. Mimo reakcji obsługi zoo i interwencji ratowników, życia 19-latka nie udało się uratować. Jak podał brazylijski dziennik O Correio Braziliense, Machado cierpiał na zaburzenia psychiczne i był w przeszłości wielokrotnie hospitalizowany. Od dzieciństwa wykazywał obsesyjne zainteresowanie lwami. Wcześniej ukrył się w podwoziu samolotu lecącego do Afryki, bo chciał dostać się tam i zostać pogromcą lwów. Odkryto go w ostatniej chwili. Co do lwicy z zoo, nie zostanie uśmiercona ani przewieziona do innego zoo. Stwierdzono, że jej zachowanie było zrozumiale u dzikiego zwierzęcia, a poza obroną swojego terytorium nie wykazuje agresywnych zachowań.

[ 🇧🇷 BRÉSIL ]🔸 Un jeune homme de 19 ans, Gerson de Melo Machado, connu sous le nom de « Vaqueirinho », a été tué par une lionne nommée Leona après avoir escaladé un mur de 6 mètres pour pénétrer dans son enclos au Parc Arruda Câmara (Bica) à João Pessoa. La victime, qui… pic.twitter.com/y2mFblEXE9— Little Think Tank (@L_ThinkTank) December 1, 2025

