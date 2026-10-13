Nastolatka obudziła się w trumnie na oczach rodziców! Usiadła podczas ceremonii

15-latka obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina mówi o cudzie
Nastolatka opłakiwana przez krewnych obudziła się w trumnie na ich oczach! Do tego niewiarygodnego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w miejscowości El Jocote w Gwatemali. 15-letnia Yuleidy Ixcotoyac źle się poczuła w nocy. Jej stan szybko się pogorszył, dlatego ojciec postanowił zawieźć ją do szpitala.
W drodze nastolatka straciła przytomność. Jak twierdzi mężczyzna, przestała oddychać, a on nie mógł wyczuć jej pulsu.
„Wyszła z domu nieprzytomna, wiozłem ją do szpitala. Nie została przyjęta do szpitala. Widziałem, że już nie oddycha i nie wyczuwałem pulsu na jej rękach” – opowiadał ojciec, cytowany przez „Marcę”.
15-latka obudziła się w trumnie. Rodzina nie mogła uwierzyć
Mężczyzna uznał córkę za zmarłą, choć żaden lekarz nie stwierdził jej śmierci. Był jednak pewien, że 15-latka nie oddycha i nie ma pulsu. Kupił trumnę, a rodzina zorganizowała czuwanie przed pogrzebem. Kiedy bliscy i sąsiedzi przyszli pożegnać dziewczynę, ta niespodziewanie zaczęła się poruszać. Po chwili odzyskała przytomność. „Kiedy przyszedłem, wyciągali już moją córkę z trumny, w której ją przyniesiono” – relacjonował ojciec, cytowany przez "Marca". Matka nastolatki opowiedziała, że do końca wierzyła, iż jej córka żyje. „Kiedy płakałam nad jej trumną, otworzyliśmy okienko w trumnie. Ona się poruszała, obudziła się i nagle wstała” – wspominała kobieta.
Sama Yuleidy również zabrała głos w lokalnej telewizji. Opisała, co działo się z nią, zanim straciła przytomność. „Serce zaczęło mnie bardzo boleć, czułam w nim ciężar, a potem chyba zemdlałam” – powiedziała 15-latka. Rodzice są przekonani, że wydarzył się cud. Nie wiadomo jednak, co dokładnie spowodowało utratę przytomności dziewczyny. Ponieważ lekarz nie potwierdził jej śmierci, nie ma podstaw, by twierdzić z całą pewnością, że rzeczywiście zmarła i wróciła do życia.