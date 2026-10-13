Nastolatka obudziła się w trumnie na oczach rodziców! Usiadła podczas ceremonii

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-13 11:20

Szokujące wydarzenia w Gwatemali! Rodzina 15-letniej Yuleidy Ixcotoyac była przekonana, że dziewczyna nie żyje. Ojciec kupił trumnę i rozpoczęto przygotowania do pogrzebu. Kiedy krewni i sąsiedzi zebrali się w domu, by pożegnać nastolatkę, wydarzyło się coś niezwykłego. Dziewczyna zaczęła się ruszać, a następnie odzyskała przytomność. Jak informuje hiszpańska „Marca”, rodzice mówią o cudzie.

Mężczyzna wyjmuje nastolatkę z trumny. O cudownym przebudzeniu 15-latki w Gwatemali przeczytasz na SE.
Autor: @AlertaMundoNews/ X (Twitter)

15-latka obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina mówi o cudzie

Nastolatka opłakiwana przez krewnych obudziła się w trumnie na ich oczach! Do tego niewiarygodnego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w miejscowości El Jocote w Gwatemali. 15-letnia Yuleidy Ixcotoyac źle się poczuła w nocy. Jej stan szybko się pogorszył, dlatego ojciec postanowił zawieźć ją do szpitala.

W drodze nastolatka straciła przytomność. Jak twierdzi mężczyzna, przestała oddychać, a on nie mógł wyczuć jej pulsu.

„Wyszła z domu nieprzytomna, wiozłem ją do szpitala. Nie została przyjęta do szpitala. Widziałem, że już nie oddycha i nie wyczuwałem pulsu na jej rękach” – opowiadał ojciec, cytowany przez „Marcę”.

15-latka obudziła się w trumnie. Rodzina nie mogła uwierzyć

Mężczyzna uznał córkę za zmarłą, choć żaden lekarz nie stwierdził jej śmierci. Był jednak pewien, że 15-latka nie oddycha i nie  ma pulsu. Kupił trumnę, a rodzina zorganizowała czuwanie przed pogrzebem. Kiedy bliscy i sąsiedzi przyszli pożegnać dziewczynę, ta niespodziewanie zaczęła się poruszać. Po chwili odzyskała przytomność. „Kiedy przyszedłem, wyciągali już moją córkę z trumny, w której ją przyniesiono” – relacjonował ojciec, cytowany przez "Marca". Matka nastolatki opowiedziała, że do końca wierzyła, iż jej córka żyje. „Kiedy płakałam nad jej trumną, otworzyliśmy okienko w trumnie. Ona się poruszała, obudziła się i nagle wstała” – wspominała kobieta.

Sama Yuleidy również zabrała głos w lokalnej telewizji. Opisała, co działo się z nią, zanim straciła przytomność. „Serce zaczęło mnie bardzo boleć, czułam w nim ciężar, a potem chyba zemdlałam” – powiedziała 15-latka. Rodzice są przekonani, że wydarzył się cud. Nie wiadomo jednak, co dokładnie spowodowało utratę przytomności dziewczyny. Ponieważ lekarz nie potwierdził jej śmierci, nie ma podstaw, by twierdzić z całą pewnością, że rzeczywiście zmarła i wróciła do życia.

Sonda
Byłeś kiedyś w Ameryce?
QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki!
Pytanie 1 z 10
Co to za samochód?
QUIZ - Rozpoznaj po zdjęciu auto PRL
Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

GWATEMALA
POGRZEB