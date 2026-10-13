Nastolatka obudziła się w trumnie na oczach rodziców! Usiadła podczas ceremonii

15-latka obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina mówi o cudzie

Nastolatka opłakiwana przez krewnych obudziła się w trumnie na ich oczach! Do tego niewiarygodnego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w miejscowości El Jocote w Gwatemali. 15-letnia Yuleidy Ixcotoyac źle się poczuła w nocy. Jej stan szybko się pogorszył, dlatego ojciec postanowił zawieźć ją do szpitala.

W drodze nastolatka straciła przytomność. Jak twierdzi mężczyzna, przestała oddychać, a on nie mógł wyczuć jej pulsu.

„Wyszła z domu nieprzytomna, wiozłem ją do szpitala. Nie została przyjęta do szpitala. Widziałem, że już nie oddycha i nie wyczuwałem pulsu na jej rękach” – opowiadał ojciec, cytowany przez „Marcę”.

15-latka obudziła się w trumnie. Rodzina nie mogła uwierzyć

Mężczyzna uznał córkę za zmarłą, choć żaden lekarz nie stwierdził jej śmierci. Był jednak pewien, że 15-latka nie oddycha i nie ma pulsu. Kupił trumnę, a rodzina zorganizowała czuwanie przed pogrzebem. Kiedy bliscy i sąsiedzi przyszli pożegnać dziewczynę, ta niespodziewanie zaczęła się poruszać. Po chwili odzyskała przytomność. „Kiedy przyszedłem, wyciągali już moją córkę z trumny, w której ją przyniesiono” – relacjonował ojciec, cytowany przez "Marca". Matka nastolatki opowiedziała, że do końca wierzyła, iż jej córka żyje. „Kiedy płakałam nad jej trumną, otworzyliśmy okienko w trumnie. Ona się poruszała, obudziła się i nagle wstała” – wspominała kobieta.

Sama Yuleidy również zabrała głos w lokalnej telewizji. Opisała, co działo się z nią, zanim straciła przytomność. „Serce zaczęło mnie bardzo boleć, czułam w nim ciężar, a potem chyba zemdlałam” – powiedziała 15-latka. Rodzice są przekonani, że wydarzył się cud. Nie wiadomo jednak, co dokładnie spowodowało utratę przytomności dziewczyny. Ponieważ lekarz nie potwierdził jej śmierci, nie ma podstaw, by twierdzić z całą pewnością, że rzeczywiście zmarła i wróciła do życia.

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🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. "No ingresó a hospital ella", dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

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