Natalie Portman szaleje po rozwodzie! Gwiazda poderwała 28-latka

43-letnia Natalie Portman poderwała 28-letniego aktora? Irlandczyk zdobył sławę rolą w "Normal People"

Koniec 11-letniego małżeństwa Natalie Portman (43 l.) z Benjaminem Millepiedem (46 l.) zaszokował wielu fanów aktorki. Latem zeszłego roku potwierdzono, że para jest w separacji, potem po cichu sfinalizowano rozwód. Natalie Portman ostatnią dekadę spędziła we Francji z pochodzącym stamtąd małżonkiem, ostatnio układa sobie życie na nowo w Londynie. Wygląda na to, że nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Gwiazda "Leona Zawodowca" i "Czarnego łabędzia" według TMZ spotyka się potajemnie ze znacznie młodszym przystojniakiem. Podobno w kręgu zainteresowań aktorki znalazł się kolega z branży, Paul Mescal (28 l.). Byli widziani razem w barze 69 w Islington, gdzie śmiali się i nie spuszczali z siebie wzroku... Paul Mescal to irlandzki aktor, który zyskał sławę głównie dzięki roli w serialu "Normal People".

Natalie Portman rozstała się z mężem po 11 latach małżeństwa. Benjamin Millepied zdradzał aktorkę z 25-latką

Natalie Portman rzadko pojawia się na plotkarskich portalach. Znana jest raczej ze swojego talentu i z ról, niż z jakichkolwiek skandali. Została nagrodzona statuetką Oscara za główną rolę baletnicy w "Czarnym łabędziu" z 2010 roku, a wielką sławę zdobyła już jako 13-latka rolą w "Leonie Zawodowcu". O jej życiu prywatnym nie plotkowano dotąd zbyt wiele. To właśnie na planie "Czarnego łabędzia" poznała mężczyznę, za którego wyszła za mąż i z którym spędziła 11 lat. Starszy od niej o 4 lata Benjamin Millepied to francuski tancerz i choreograf, który również pracował przy tej produkcji. Zauroczyli się sobą nawzajem i wzięli ślub, a owocem ich miłości są syn Aleph (13 l.) i córka Amalia (7 l.). Co poszło nie tak? Czemu para się rozwiodła?

Kim jest kochanka męża Natalie Portman? Camille Étienne to aktywistka ekologiczna i koleżanka Grety Thunberg

Jeszcze w 2022 roku amerykańskie media obiegła plotka o tym, że Natalie Portman jest zdradzana. Benjamin Millepied zauroczył się znacznie młodszą od siebie i żony kobietą. Media, m.in. Page Six, zidentyfikowały ją jako francuską aktywistkę ekologiczną Camille Étienne (25 l.), koleżankę Grety Thunberg! Kobieta bierze udział w różnych demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, napisała też książkę na ten temat. Jest celebrytką w ekologicznym światku i ma 300 tysięcy obserwatorów w mediach społecznościowych. Jeszcze w 2022 roku Natalie Portman mówiła, że sytuacja w jej małżeństwie poprawia się i że chcą wraz z mężem uratować swój związek. Ale w maju tego roku Voici przyłapało męża aktorki na potajemnym spotkaniu z tą samą aktywistką w Paryżu. Spędzili razem czas w biurze mężczyzny. To musiała być kropla, która przelała kielich goryczy, w rezultacie Natalie Portman i jej mąż choreograf zdecydowali się na separację.