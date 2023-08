Natalie Portman się rozwodzi! Powodem rozstania zdrada z 25-latką

Natalie Portman rozstaje się z mężem po 11 latach małżeństwa. Benjamin Millepied zdradzał aktorkę z 25-latką

Natalie Portman (42 l.) to jedna z tych gwiazd, które unikają skandali i rozgłosu. Piękna aktorka słynie z subtelnej urody i talentu. Została nagrodzona statuetką Oscara za główną rolę baletnicy w "Czarnym łabędziu" z 2010 roku, a wielką sławę zdobyła już jako 13-latka rolą w "Leonie Zawodowcu". O jej życiu prywatnym nie plotkowano zbyt wiele. To właśnie na planie "Czarnego łabędzia" poznała mężczyznę, za którego wyszła za mąż i z którym spędziła ostatnich 11 lat. Starszy od niej o 4 lata Benjamin Millepied to francuski tancerz i choreograf, który również pracował przy tej produkcji. Zauroczyli się sobą nawzajem i wzięli ślub, a owocem ich miłości są syn Aleph (12 l.) i córka Amalia (6 l.). Co poszło nie tak? Czemu para jest obecnie w separacji?

Kim jest kochanka męża Natalie Portman? Camille Étienne to aktywistka ekologiczna i koleżanka Grety Thunberg

Jeszcze w 2022 roku amerykańskie media obiegła plotka o tym, że Natalie Portman jest zdradzana. Benjamin Millepied zauroczył się znacznie młodszą od siebie i żony kobietą. Media, m.in. Page Six, zidentyfikowały ją jako francuską aktywistkę ekologiczną Camille Étienne (25 l.), koleżankę Grety Thunberg! Kobieta bierze udział w różnych demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, napisała też książkę na ten temat. Jest celebrytką w ekologicznym światku i ma 300 tysięcy obserwatorów w mediach społecznościowych. Jeszcze w 2022 roku Natalie Portman mówiła, że sytuacja w jej małżeństwie poprawia się i że chcą wraz z mężem uratować swój związek. Ale w maju tego roku Voici przyłapało męża aktorki na potajemnym spotkaniu z tą samą aktywistką w Paryżu. Spędzili razem czas w biurze mężczyzny. To musiała być kropla, która przelała kielich goryczy, w rezultacie Natalie Portman i jej mąż choreograf zdecydowali się na separację.

