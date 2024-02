NATO wygrałoby z Rosją? Te słowa mogą dawać nadzieję

Najdroższa modelka świata wróciła do byłego?! Na Super Bowl zrobili TO

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg: "Reprezentujemy około 50 proc. całej siły militarnej świata. Wojskowo jesteśmy silniejsi niż Rosja"

Ostrzeżenia przed możliwym atakiem Rosji na NATO mnożą się ostatnio bardzo, a ton tych ostrzeżeń mógł mocno niepokoić. Zwłaszcza w kontekście wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że w razie najazdu Putina nie stanąłby w obronie Sojuszu, jeśli państwa nie łożące na obronność co najmniej 2 proc. PKB nie zapłacą więcej. Bez Stanów Zjednoczonych Europa sobie nie poradzi w razie wojny - nie owijał niedawno w bawełnę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg: "Unia Europejska nie może bronić Europy. Osiemdziesiąt procent wydatków NATO na obronność pochodzi od sojuszników z NATO spoza UE" – powiedział, mając na myśli takich członków Sojuszu, jak Stany Zjednoczone, ale i Kanada, Turcja, Norwegia i Islandia. "Jeśli spojrzeć na mapę, oczywiste jest, że wszystkie te kraje, sojusznicy spoza UE, są niezbędne dla ochrony Europy" - dodawał. Teraz na szczęście powiedział też coś o wiele bardziej krzepiącego.

"Nasze odstraszanie pozostaje wiarygodne, stąd nie widzimy żadnego zagrożenia militarnego wobec żadnego z państw członkowskich NATO"

"Reprezentujemy około 50 proc. całej siły militarnej świata. Wojskowo jesteśmy silniejsi niż Rosja" - takie optymistyczne słowa wypowiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. "Nasze odstraszanie pozostaje wiarygodne, stąd nie widzimy żadnego zagrożenia militarnego wobec żadnego z państw członkowskich NATO" - oświadczył polityk podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. "Nie możemy brać pokoju za pewnik, ale warto podkreślić, że nie widzimy bezpośredniego zagrożenia wobec któregokolwiek z sojuszników z NATO. Świat stał się bardziej niebezpiecznym miejscem, ale również NATO stało się silniejsze" - podkreślił Stoltenberg. "Celem NATO jest zapobieganie wojnie; zapewnienie, że w Moskwie nikt nie popełni błędu w obliczeniach, co do gotowości i zdecydowania Sojuszu, by bronić wszystkich swoich członków i dawanie jasno do zrozumienia, że atak na jednego członka NATO spowoduje podpowiedź całego Sojuszu. Tak długo, jak ten komunikat jest jasno przekazywany Moskwie - żaden sojusznik nie zostanie zaatakowany" - ocenił sekretarz generalny NATO.

"Spodziewamy się, że w tym roku 18 państw członkowskich NATO (z 31) osiągnie cel 2 proc. PKB. W 2014 roku takich państw było trzy"

Nawiązał też do problemu z łożeniem 2 proc. PKB na obronność: "Pamiętam, że pomyślałem wówczas: to tylko kolejne zobowiązanie polityków na konferencji międzynarodowej i nic konkretnego z tego nie wyniknie. Tymczasem wiele się zmieniło w tej dziedzinie. Wszyscy członkowie NATO zwiększyli wydatki na obronę. Spodziewamy się, że w tym roku 18 państw członkowskich NATO (z 31) osiągnie cel 2 proc. PKB. W 2014 roku takich państw było trzy" - powiedział Stoltenberg. Jak dodał, sytuacja NATO nie jest idealna i są rzeczy do poprawki. "Skupiamy się zatem teraz na zwiększeniu produkcji" - powiedział sekretarz.

Sonda Czy Rosja zaatakuje kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

NATO Secretary General urged to prepare for a confrontation with Russia, which could last for decadesJens Stoltenberg called for an increase in the production of weapons in Europe - the current rate of production, in his opinion, is suitable for peacetime, but not for a… pic.twitter.com/gUoTYK8v48— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za inteligenta? Zdobądź choć 6/10 Pytanie 1 z 10 Zarzuca się Lechowi Wałęsie, że w pewnym okresie swojego życia był tajnym współpracownikiem SB. Jakim pseudonimem miał się posługiwać? Bolek Lolek Tolek Dalej