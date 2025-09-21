NATO "zareaguje militarnie" wobec Rosji? Oto, co powiedział prezydent Czech

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-21 7:17

"W obecnych czasach musimy działać stanowczo, a jeśli dojdzie do naruszeń, musimy odpowiednio zareagować, również militarnie" - powiedział prezydent Czech podczas Dni NATO w Ostrawie. Skomentował naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Estonii, mówiąc: "To całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ naruszenie przestrzeni powietrznej jest pretekstem do uruchomienia mechanizmów obronnych, a mianowicie zestrzelenia takiego samolotu".

Petr Pavel

i

Autor: Darko Bandic/ Associated Press

Prezydent Czech wzywa do stanowczej reakcji NATO na działania Rosji. Nie wyklucza działań militarnych

W czeskiej Ostrawie trwają Dni NATO, podczas których Sojusz prezentuje swoje uzbrojenie i możliwości szerszej publice. Z tej okazji prezydent Czech wezwał do zdecydowanych reakcji na ewentualne przyszłe działania Rosji i do jedności wobec niej. „W obecnych czasach musimy działać stanowczo, a jeśli dojdzie do naruszeń, musimy odpowiednio zareagować, również militarnie. Rosja bardzo szybko zda sobie sprawę, że popełniła błąd i przekroczyła swoje uprawnienia. Niestety, balansujemy na krawędzi konfliktu, ale poddanie się złu jest po prostu niemożliwe” – powiedział Pavel w wywiadzie dla publicznej telewizji Czeskiej. „To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Polsce i Estonii, i to, co dzieje się na Ukrainie od czterech lat, niepokoi nas wszystkich, ponieważ jeśli nie pozostaniemy zjednoczeni, prędzej czy później spotka to również nas” – dodał.

ZOBACZ TEŻ: Myśliwce nad Estonią, jest stanowisko Rosji. "Bez naruszania granic"

Czy prezydent Czech namawiał do zestrzeliwania rosyjskich samolotów? Tylko ostrzegał przed sytuacją, w której byłoby to konieczne

Stwierdził, że w razie naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot mógłby zostać zestrzelony, ale nie wezwał do ich zestrzeliwania, a wręcz przeciwnie, stwierdził, że "nikt by tego nie chciał" ani w NATO, ani w Rosji, choć teoretycznie mogłoby to być konsekwencją takich sytuacji: „To całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ naruszenie przestrzeni powietrznej jest pretekstem do uruchomienia mechanizmów obronnych, a mianowicie zestrzelenia takiego samolotu. A tego oczywiście nikt po naszej stronie ani po stronie rosyjskiej by nie chciał” – powiedział Petr Pavel, cytowany przez "Kyiv Independent".

Jak przypomniał prezydent Czech, taka sytuacja wcale nie byłaby bezprecedensowa. 24 listopada 2015 roku tureckie samoloty F-16 zestrzeliły rosyjski bombowiec Su-24 przy granicy syryjsko-tureckiej po tym, jak maszyna naruszyła przestrzeń powietrzną Turcji.

Super Express Google News
Sonda
Czy trzeba strzelać do rosyjskich myśliwców w przestrzeni państw NATO?
GROMADZIŃSKI: ROSJA POWINNA NAS SIĘ BAĆ!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZECHY
NATO
WOJNA NA UKRAINIE