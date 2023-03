Nauczyciel pobił się z uczniami na lekcji! Dzieci rzuciły w niego stołem. WIDEO

co powiedziała Julia Faustyna?

Uczniowie, którzy dopuszczają się przemocy wobec kolegów i nauczycieli to niestety częsty problem. Ostatnio w Polsce było głośno o przypadku dręczenia rówieśników przez grupę nastolatków z Pruszkowa, a w USA o sytuacji, w której nauczyciel uderzył ucznia, który raz po raz złośliwie przeszkadzał w lekcji. W Australii doszło zaś do regularnej bijatyki w szkole! Wszystko zostało uwiecznione na filmie przez uczniów. Dramat rozegrał się w Maitland Grossman High School w Nowej Południowej Walii. Na filmie widzimy, jak 62-letni nauczyciel Michael Kable obrzucany jest papierowymi kulkami przez grupę nastoletnich chłopców siedzących w ławkach. "Rozumiecie mnie? Przestańcie to robić?" - woła mężczyzna, ale dzieci tylko się śmieją.

Nauczyciel pobił ucznia na lekcji. Usłyszał zarzuty, wyszedł z aresztu za kaucją. Wielu innych uczniów go broni

W pewnym momencie pedagog traci nad sobą panowanie. Chwyta jednego z chłopaków za koszulkę i zaczyna go szarpać. W odpowiedzi uczniowie rzucają w nauczyciela stołem. Potem następuje moment chaotycznej szarpaniny. Mężczyzna został zatrzymany przez policję zaraz po zdarzeniu, wyszedł z aresztu za kaucją. Usłyszał zarzut napaści. W obronie pedagoga kilka tysięcy osób podpisało specjalną petycję. Inni uczniowie argumentują, że pan Kable był długo nękany przez tę grupę uczniów i po prostu nie wytrzymał. Sam Michael Kable mówi, że zrobił źle, bo takie sytuacje to część jego pracy i nie powinien był tracić nad sobą panowania. A Ty co o tym sądzisz? Zagłosuj w sondzie!

DISTURBING FOOTAGE: A teacher has been charged after a teenage boy was allegedly assaulted in the Hunter Valley. Police say it unfolded at Maitland Grossman High School yesterday and appears to have been sparked by a paper fight. #9Today | WATCH LIVE 5.30am pic.twitter.com/bX3mfqLDiH— The Today Show (@TheTodayShow) March 21, 2023

