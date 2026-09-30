Nauczycielka uwodziła uczniów. Mieli po 16 lat. Wyrok może zaskoczyć!

Zaskakująco łagodny wyrok dla 25-letniej nauczycielki. Shelby Dawn Lashombe uniknie surowej kary

25-letnia była nauczycielka z Teksasu, która przyznała się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi chłopcami, nie trafi na lata do więzienia. Jak informuje KWTX, Shelby Dawn Lashombe z Waco przyznała się w kwietniu do dwóch zarzutów dotyczących niewłaściwej relacji nauczyciela z uczniem. Za każdy z tych czynów groziło jej nawet 20 lat więzienia.

Sąd zdecydował się jednak na znacznie łagodniejszą karę. 25-latka otrzymała sześć lat odroczonego dozoru, 1000 dolarów grzywny, cztery weekendy w areszcie oraz 60 dni pracy na rzecz hrabstwa. Jeśli będzie przestrzegać wszystkich warunków, może uniknąć skazania za przestępstwo.

Sędzia Thomas West przyznał w sądzie, że wymierzyłby wyższą karę, gdyby nie zeznania ojca jednego z chłopców. Mężczyzna powiedział, że jego syn radzi sobie dobrze, uczęszcza na terapię, ma dobre wyniki w nauce, gra w szkolnej drużynie futbolowej i został przyjęty na kilka uczelni. Ojciec dodał też, że nie uważa Lashombe za seksualnego drapieżcę i nie chce, by kobieta trafiła do więzienia.

Matka chłopca przedstawia inną wersję wydarzeń

Zupełnie inaczej sytuację opisała matka nastolatka. Według KWTX kobieta twierdzi, że jej syn cierpi na depresję i stany lękowe, odsunął się od bliskich i znajomych, chciał zmienić szkołę i przestał brać udział w części szkolnych wydarzeń.

Lashombe została zatrzymana we wrześniu 2025 roku po zgłoszeniu, że widziano ją, gdy całowała 16-letniego chłopca. Śledczy ustalili potem, że miała z nim kontakty seksualne przez około pół roku. Przyznała również, że utrzymywała relację seksualną z drugim chłopcem, który także nie miał 17 lat.

Obaj nastolatkowie nie byli uczniami Valley Mills High School, w której Lashombe wówczas pracowała. Jej obrońca podkreślał, że kobieta nie miała nad nimi żadnej władzy jako nauczycielka.

KWTX podaje, że na rozprawie pojawiło się około 50 osób i niemal wszystkie przyszły wspierać Lashombe. Sędzia uwzględnił również opinię jej terapeutki, która mówiła o problemach psychicznych kobiety po zatrzymaniu.

Sonda Czy uważasz, że nauczyciele powinni zarabiać więcej? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie

#UPDATE: Judge Thomas West approved the plea agreement between Shelby Dawn Lashombe and the McLennan County District Attorney’s Office. ℹ️ https://t.co/1oAu4fiDH5 pic.twitter.com/x2YS0DmnDX— KWTX News 10 (@kwtx) September 25, 2026

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