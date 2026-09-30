Nauczycielka uwodziła uczniów. Mieli po 16 lat. Wyrok może zaskoczyć!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-30 9:20

25-letnia była nauczycielka z Teksasu, która przyznała się do seksu z dwoma nastoletnimi uczniami, ostatecznie nie spędzi wielu lat za kratkami. KWTX informuje, że Shelby Dawn Lashombe ukarano m.in. sześcioletnim odroczonym dozorem, grzywną i koniecznością pobytu w areszcie w wybrane weekendy. Na wymiar kary wpływ miały między innymi słowa ojca jednego z chłopców.

Budynek Valley Mills School. Na wstawce uśmiechnięta Shelby Dawn Lashombe. O wyroku dla nauczycielki pisze SE.
Autor: KWTX/Instagram/ Instagram Nauczycielka uwodziła uczniów. Wyrok zaskakuje

Zaskakująco łagodny wyrok dla 25-letniej nauczycielki. Shelby Dawn Lashombe uniknie surowej kary

25-letnia była nauczycielka z Teksasu, która przyznała się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi chłopcami, nie trafi na lata do więzienia. Jak informuje KWTX, Shelby Dawn Lashombe z Waco przyznała się w kwietniu do dwóch zarzutów dotyczących niewłaściwej relacji nauczyciela z uczniem. Za każdy z tych czynów groziło jej nawet 20 lat więzienia.

Sąd zdecydował się jednak na znacznie łagodniejszą karę. 25-latka otrzymała sześć lat odroczonego dozoru, 1000 dolarów grzywny, cztery weekendy w areszcie oraz 60 dni pracy na rzecz hrabstwa. Jeśli będzie przestrzegać wszystkich warunków, może uniknąć skazania za przestępstwo.

Sędzia Thomas West przyznał w sądzie, że wymierzyłby wyższą karę, gdyby nie zeznania ojca jednego z chłopców. Mężczyzna powiedział, że jego syn radzi sobie dobrze, uczęszcza na terapię, ma dobre wyniki w nauce, gra w szkolnej drużynie futbolowej i został przyjęty na kilka uczelni. Ojciec dodał też, że nie uważa Lashombe za seksualnego drapieżcę i nie chce, by kobieta trafiła do więzienia.

Matka chłopca przedstawia inną wersję wydarzeń

Zupełnie inaczej sytuację opisała matka nastolatka. Według KWTX kobieta twierdzi, że jej syn cierpi na depresję i stany lękowe, odsunął się od bliskich i znajomych, chciał zmienić szkołę i przestał brać udział w części szkolnych wydarzeń.

Lashombe została zatrzymana we wrześniu 2025 roku po zgłoszeniu, że widziano ją, gdy całowała 16-letniego chłopca. Śledczy ustalili potem, że miała z nim kontakty seksualne przez około pół roku. Przyznała również, że utrzymywała relację seksualną z drugim chłopcem, który także nie miał 17 lat.

Obaj nastolatkowie nie byli uczniami Valley Mills High School, w której Lashombe wówczas pracowała. Jej obrońca podkreślał, że kobieta nie miała nad nimi żadnej władzy jako nauczycielka.

KWTX podaje, że na rozprawie pojawiło się około 50 osób i niemal wszystkie przyszły wspierać Lashombe. Sędzia uwzględnił również opinię jej terapeutki, która mówiła o problemach psychicznych kobiety po zatrzymaniu.

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